Развязку КАД с Московским шоссе и пять съездов полностью перекроют на выходные

В ночь с 9 на 10 ноября и с 10 на 11 ноября из-за проводимых работ по демонтажу и монтажу высоковольтных линий электропередач в рамках реконструкции ЛЭП 110 кв «Ленсоветовская-1» в Петербурге будут временно перекрывать движение по КАД (внешнее и внутреннее кольцо) на развязке с Московским шоссе. Для автомобилистов этот участок автодороги будет полностью недоступен в периоды с 01:00 до 01:20, с 02:00 до 02:20 и с 03:00 до 03:20, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Кроме этого, по той же причине на данной развязке КАД перекроют сразу пять съездов: с внутреннего кольца на Московское шоссе, с Московского шоссе на внутреннее кольцо, с внешнего кольца на Витебский проспект, с Витебского проспекта на внешнее кольцо и с Витебского проспекта на внутреннее кольцо. Дополнительно в ночь с 9 на 10 ноября три раза за ночь на 15 минут будет также перекрываться съезд №6 с Витебского проспекта на внешнее кольцо КАД.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на срок с 8 до 20 ноября из-за работ по устранению колейности будет ограничено движение на участке КАД от Рябовского до Мурманского шоссе.