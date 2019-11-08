«Траст» перезапускает Богданиху

Забуксовавший проект строительства 900 тыс. кв. м жилья в подмосковной Богданихе, который намеревались совместно реализовывать ГК «Самолет» и структуры, основанные депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, может сдвинуться с мертвой точки. Основной кредитор проекта — банк «Траст» пошел на уступки, проведя реструктуризацию валютного кредита на $66,8 млн.

Банк «Траст» провел реструктуризацию долга в 4,3 млрд руб. «Богданиха-Лэнд», на балансе которой находятся земельные участки в Ленинском районе Подмосковья в 16 км от МКАД под строительство жилого комплекса общей площадью около 900 тыс. кв. м. Об этом сообщил источник “Ъ” на рынке. По данным Kartoteka.ru, 30,6% «Богданиха-Лэнд» принадлежит депутату Госдумы Дмитрию Саблину. Но после начала политической карьеры он передал свои активы в управление ГК «Рота»: партнеры этой компании Эдуард Безбабных и Дмитрий Семенов владеют по 1,7% «Богданиха-Лэнд». Оставшиеся 66% долей у Олега Архипова — экс-директора компаний «Самолет-Прогресс» и «Самолет Энерго», входящих в ПАО «ГК "Самолет"» Михаила Кенина — партнера Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья.

Газета «Ведомости» в 2016 году сообщала, что «Самолет» планировал построить в Ленинском районе 9,5 млн кв. м, из них 900 тыс. кв. м — первая фаза. Компании «Мегагород» (сейчас называется «СЗ "Пригород Лесное"» и находится на балансе ООО «Мега-Сити», которое в свою очередь на 66% принадлежит «Самолету» и на 34% — ГК «Рота») поручено было разработать поправки к правилам землепользования и застройки. Сейчас, по словам ряда собеседников “Ъ” на первичном рынке жилья, стройка не ведется.

На этот проект изначально «Богданиха-Лэнд» получила валютный кредит в размере $66,8 млн у Промсвязьбанка и Автовазбанка. В мае 2019 года «Траст», ставший к этому моменту правопреемником этих банков, уведомил через федеральный реестр юридически значимых сведений о намерении подать заявление о банкротстве «Богданиха-Лэнд». Причина — дефолт, допущенный заемщиком по кредиту в январе 2018 года.

Теперь все расчеты переведены в рубли, что и является основным условием реструктуризации долга, отмечает источник “Ъ”. Это разумный шаг, считает управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков: валюта добавляет риски в случае повышения курса. В пресс-службе «Траста» подтвердили факт реструктуризации, не раскрыв детали сделки. Дмитрий Саблин заявил, что не может прокомментировать ситуацию, так как не занимается бизнесом. В ГК «Самолет» не смогли оперативно ответить на вопросы “Ъ”.

Реструктуризация — признак того, что у компании есть план, как заработать деньги, чтобы вернуть кредит по новому графику, говорит юрист Forward Legal Арпине Пирумян. Первый платеж по реструктурированному кредиту в 1,2 млрд руб. прошел уже в октябре этого года, подтверждает источник “Ъ”. Если разделить размер кредита на площадь проекта в Богданихе, то получается около 5 тыс. руб. за кв. м будущего жилья — это вполне достаточно для обслуживания займа и дополнительных расходов, отмечает Алексей Новиков.

Но на этом проблемы у «Богданиха-Лэнд» не закончились. В августе 2019 года Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) подало заявление в арбитражный суд Московской области об изъятии участка у «Богданиха-Лэнд». По словам Арпине Пирумян, Рослесхоз часто обращается с подобными исками и в большинстве случаев это связано с тем, что, по мнению агентства, земельный участок относится к лесному фонду. В последнем случае они не могут быть в частной собственности. По данным публичной кадастровой карты, участок относится к землям населенных пунктов. В Рослесхозе вечером в четверг не прокомментировали иск.

Алексей Полухин