Консолидированный грузооборот Новороссийского торгового порта вырос на 9,3%

Консолидированный грузооборот Группы НМТП (Новороссийский морской торговый порт) за девять месяцев текущего года составил 109,8 млн тонн и вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 9,3%.

Основными драйверами роста стали, во-первых, увеличение на 24% объемов перевалки сырой нефти на фоне общего роста экспорта данного сырья из России. Кроме того, на 26,4% произошел рост объемов перевалки химических грузов за счет увеличения отгрузок опасных минеральных удобрений в направлении стран Южной и Северной Америки, а также неопасных минеральных удобрений в направлении стран Ближнего Востока. Также на 25,3% отмечено увеличение перевалки железорудного сырья за счет высокой активности на экспортных направлениях.

В частности, рост перевалки наливных грузов на терминалах Группы НМТП вырос в январе-сентябре 2019 года на 16,6%, составив 88 млн тонн. Грузооборот навалочных грузов (с учетом продажи ООО «НЗТ) снизился на 13,8% и составил 7,3 млн тонн. Объем перевалки генеральных грузов сократился на 12,9%, составив 9,7 млн тонн. Грузооборот контейнеров через причалы НМТП составил 4,5 млн тонн, что на 3,4% меньше объемов перевалки за аналогичный период прошлого года. Грузооборот прочих грузов составил 151 тыс. тонн, снизившись относительно аналогичного периода прошлого года на 71,9%.

Василий Хитрых