Акции Uber подешевели до минимума: в моменте бумаги просели почти на 9%, а на закрытии стоили $27. Bloomberg связывает рекордное падение стоимости с тем, что заканчивается срок действия ограничений на продажу бумаг после IPO. Торги акциями Uber на Нью-Йоркской фондовой бирже начались 10 мая по цене $42 за одну ценную бумагу.

«Вкусвилл» и бывший совладелец «Кофе Хауза» Владислав Дудаков создали компанию «Вкускофе», где 80% принадлежит «Вкусвиллу», 20% – у Дудакова. В качестве видов деятельности «Вкускофе» указаны ресторанный бизнес, обслуживание на вынос, а также и производство соков, готовых блюд и снэков.

Продажи Lada показали самое сильное падение за три года. В октябре показатель снизился на 5,5% по сравнению с прошлым годом и составил чуть более 30 тыс. О российских продажах в октябре недавно отчитался и один из основных конкурентов Lada — корейская Hyunda: ее продажи остались практически такими же, какими были в октябре 2018 года — около 16 тыс. машин. Представители других марок, входящих в топ-5 российского рынка — Kia, Renault и Volkswagen — пока не отчитались.

«Росатом» заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей. Проект рассчитан на срок до 2024 года. В общей стоимости проекта 13 млрд руб. составляют бюджетные средства и 10 млрд руб. — внебюджетные. Часть внебюджетных денег — средства самого «Росатома», однако планируется привлекать к участию и другие компании. Квантовые процессоры будут производиться в России с нуля, но какие-то комплектующие могут покупаться за рубежом.