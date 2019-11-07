Google может изменить правила размещения политической рекламы

По неофициальным данным, компания Google собирается пересмотреть правила размещения политической рекламы. Американские наблюдатели предполагают, что изменения могут касаться системы ее таргетирования.

По данным Wall Street Journal, ссылающейся на неназванные источники, топ-менеджеры Google провели несколько совещаний, на которых обсудили возможные изменения, и в ближайшее время намерены сообщить об этом сотрудникам компании.

Подробности пока не известны, однако некоторые неназванные сотрудники считают, что поменяется подход к таргетированию политической рекламы, принимаемой от рекламодателей.

Официально компания лишь сообщает, что все ее правила к размещению рекламы одинаковы и для результатов поиска, и на собственных платформах, например YouTube. Поэтому любое изменение правил коснется всех этих систем.

Ранее сообщалось, что на пересмотр правил размещения политической рекламы уже пошли или собираются пойти и другие интернет-компании. В феврале компания Twitter объявила о введении новых правил размещения такой рекламы в преддверии выборов в Европарламент. Согласно заявлению компании, рекламу, поддерживающую партию или кандидата, можно будет увидеть в Центре прозрачности рекламы. Там же можно будет получить информацию о счетах, расходах на рекламу и количестве просмотров. Кроме того, будет предоставлена информация по таргетированию рекламы с точки зрения демографических показателей.

Данные будут обнародованы на неопределенный срок, и их сможет посмотреть любой человек вне зависимости от того, есть ли у него аккаунт в Twitter.

А в конце октября Twitter заявила о запрете на размещение политической рекламы на своей площадке, за исключением собственно информации о проведении выборов и призывов к избирателям принять участие в данных выборах.

Facebook официально не объявляла об изменениях в размещении политической рекламы и продолжает ее принимать. Более сотни работников компании уже писали письмо руководству, в том числе ее главе Марку Цукербергу, в котором выступили против политики Facebook, позволяющей размещать недостоверную политическую рекламу. Под документом подписалось более 250 сотрудников. Господин Цукерберг в ответ заявил, что соцсеть рассматривала возможность запрета всей политической рекламы, но от этой идеи решили отказаться, объяснив это тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений.

Однако в конце августа стало известно, что в преддверии президентских выборов 2020 года и эта соцсеть может изменить правила. Как сообщило издание Axios со ссылкой на внутренние сообщения компании, для размещения рекламного контента в социальной сети организациям потребуется указать номер налогоплательщика, сайт, зарегистрированный на американском государственном домене, или регистрационный номер в Федеральной избирательной комиссии.

Также с 2016 года компания начала создание библиотеки, в которой будет храниться вся политическая реклама в течение семи лет. Ранее Facebook неоднократно подвергалась критике за то, что ее использовали для распространения фейковых новостей и влияния на выборы, в первую очередь речь шла об американских выборах 2016 года. В исследовании Оксфордского университета и компании Graphika для Сената США, основанном на анализе миллионов записей в соцсетях, говорилось, что авторы политических постов в поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа расплачивались за политическую рекламу в соцсетях рублями, оставляли в качестве контактных телефонов российские номера, работали с IP-адресов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Выводы исследования стали частью доклада Сената США о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

Евгений Хвостик