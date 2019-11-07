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Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Google может изменить правила размещения политической рекламы

Ранее на это уже пошел Twitter

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По неофициальным данным, компания Google собирается пересмотреть правила размещения политической рекламы. Американские наблюдатели предполагают, что изменения могут касаться системы ее таргетирования.


По данным Wall Street Journal, ссылающейся на неназванные источники, топ-менеджеры Google провели несколько совещаний, на которых обсудили возможные изменения, и в ближайшее время намерены сообщить об этом сотрудникам компании.

Подробности пока не известны, однако некоторые неназванные сотрудники считают, что поменяется подход к таргетированию политической рекламы, принимаемой от рекламодателей.

Официально компания лишь сообщает, что все ее правила к размещению рекламы одинаковы и для результатов поиска, и на собственных платформах, например YouTube. Поэтому любое изменение правил коснется всех этих систем.

Ранее сообщалось, что на пересмотр правил размещения политической рекламы уже пошли или собираются пойти и другие интернет-компании. В феврале компания Twitter объявила о введении новых правил размещения такой рекламы в преддверии выборов в Европарламент. Согласно заявлению компании, рекламу, поддерживающую партию или кандидата, можно будет увидеть в Центре прозрачности рекламы. Там же можно будет получить информацию о счетах, расходах на рекламу и количестве просмотров. Кроме того, будет предоставлена информация по таргетированию рекламы с точки зрения демографических показателей.

Данные будут обнародованы на неопределенный срок, и их сможет посмотреть любой человек вне зависимости от того, есть ли у него аккаунт в Twitter.

А в конце октября Twitter заявила о запрете на размещение политической рекламы на своей площадке, за исключением собственно информации о проведении выборов и призывов к избирателям принять участие в данных выборах.

Facebook официально не объявляла об изменениях в размещении политической рекламы и продолжает ее принимать. Более сотни работников компании уже писали письмо руководству, в том числе ее главе Марку Цукербергу, в котором выступили против политики Facebook, позволяющей размещать недостоверную политическую рекламу. Под документом подписалось более 250 сотрудников. Господин Цукерберг в ответ заявил, что соцсеть рассматривала возможность запрета всей политической рекламы, но от этой идеи решили отказаться, объяснив это тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений.

Однако в конце августа стало известно, что в преддверии президентских выборов 2020 года и эта соцсеть может изменить правила. Как сообщило издание Axios со ссылкой на внутренние сообщения компании, для размещения рекламного контента в социальной сети организациям потребуется указать номер налогоплательщика, сайт, зарегистрированный на американском государственном домене, или регистрационный номер в Федеральной избирательной комиссии.

Также с 2016 года компания начала создание библиотеки, в которой будет храниться вся политическая реклама в течение семи лет. Ранее Facebook неоднократно подвергалась критике за то, что ее использовали для распространения фейковых новостей и влияния на выборы, в первую очередь речь шла об американских выборах 2016 года. В исследовании Оксфордского университета и компании Graphika для Сената США, основанном на анализе миллионов записей в соцсетях, говорилось, что авторы политических постов в поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа расплачивались за политическую рекламу в соцсетях рублями, оставляли в качестве контактных телефонов российские номера, работали с IP-адресов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Выводы исследования стали частью доклада Сената США о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

Евгений Хвостик


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