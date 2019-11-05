Бедность и низкая компьютерная грамотность тормозят развитие интернета

Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) опубликовал доклад о состоянии и распространении интернета. В этом году уровень проникновения сети в мире составил 53%, тогда как в 2005 году составлял 17%. Число интернет-пользователей составило 4,1 млрд, что на 5,3% больше, чем в 2018 году.

Международный союз электросвязи отмечает снижение темпов распространения интернета, связанное, в частности, с тем, что в ряде регионов уровень проникновения уже близок к предельному. Активнее всего интернет используют в Европе (82,5% населения), Америке (77,2%) и СНГ (72,2%). Среди развитых стран в целом уровень проникновения составляет 86,6%, среди развивающихся — 47,7%. Ниже всего уровень в беднейших развивающихся странах (по классификации ООН, «наименее развитые страны» — 47 стран — Афганистан, Ангола, Бангладеш, ЦАР, Мьянма, Лаос, Йемен и т. д.) — 19,1%.

В ряде регионов наблюдается гендерный разрыв в использовании интернета. В арабских странах уровень проникновения интернета среди мужчин составляет 58,5%, среди женщин — 44,2%. В Африке — 33,8% и 22,6% соответственно, в странах АТР — 54,6% и 41,3%. Такие перекосы привели к тому, что в целом по миру также наблюдается определенный гендерный разрыв в использовании интернета — 58,3% среди мужчин и 48,4% — среди женщин. В Европе, Америке и СНГ этот разрыв минимален — 84,9% и 80,3%; 77,6% и 76,8%; 73,6% и 71% соответственно.

Высокая динамика отмечена ITU в области мобильного интернета — в целом по миру в 2019 году число подключений к мобильному интернету составило 108 на 100 человек, а к мобильному широкополосному интернету — 83 подписки на 100 человек.

Заметно ниже находится уровень подключения к фиксированному интернету — 12,1 на 100 человек, а также к фиксированному широкополосному интернету — 14,9 на 100 человек. Наиболее высокие показатели по фиксированному интернету и фиксированному широкополосному интернету в странах Европы (33,6 и 31,9), в Америке (22,5 и 22) и СНГ (19,4 и 19,8). В странах Африки использование фиксированного интернета и фиксированного широкополосного находится на уровне 0,8 и 0,4, в арабских странах 8,8 и 8,1, в странах АТР — 8,9 и 14,4.

При этом в сегменте мобильного интернета и мобильного широкополосного интернета развитые и развивающие страны разделяет не такая пропасть, как в фиксированном,— 128,9 и 121,7 в развитых против 103,8 и 75,2 в развивающихся.

ITU отмечает, что, несмотря на общий мировой уровень проникновения интернета во всем мире (53%), почти все население планеты (97%) живет в местах, где есть доступ к мобильному интернету. При этом 82% населения живет в местах, где есть покрытие LTE или другого широкополосного мобильного интернета, а 11% — где есть доступ к сетям уровня не ниже 3G.

В докладе подчеркивается, что, помимо общего уровня экономического развития, одним из главных препятствий перед распространением интернета является низкий уровень компьютерной и интернет-грамотности среди населения. В 40 из 84 изученных стран менее половины населения обладает лишь базовыми компьютерными знаниями, как то: копирование файла или отправка электронного письма с вложением. Что касается более сложных задач, типа скачивания и установки новой программы, то здесь пропорции еще ниже — в 60 из 84 стран это умеют делать меньше 50% населения.

Евгений Хвостик