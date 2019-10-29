Сотрудники Facebook подписали письмо против политической рекламы

Более сотни работников Facebook написали письмо руководству компании, в том числе ее главе Марку Цукербергу, в котором выступили против политики FB, позволяющей размещать недостоверную политическую рекламу. Под документом подписалось более 250 сотрудников, сообщает The New York Times. Они выступили против лжи со стороны политики. В письме сотрудники заявили, что подобная политика «угрожает ценностям FB».

Представитель компании Берти Томсон заявила, что в FB ценят мнение работников. Однако компания «не станет подвергать цензуре высказывания политиков».

Ранее господин Цукерберг говорил, что соцсеть рассматривала возможность запрета всей политической рекламы. По его словам, от этой идеи решили отказаться, объяснив это тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений.

В марте 2018 года стало известно, что Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения миллионов пользователей Facebook. Компания использовала эту информацию для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей и размещения политической рекламы.

На днях основатель Facebook выступил в Конгрессе США, где, как ожидалось, ему должны были задавать вопросы о запланированном на 2020 год запуске криптовалюты Libra при участии Facebook. Однако оказалось, что конгрессменов интересовала не только Libra, но и прежние скандалы вокруг Facebook.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Марка Цукерберга обвинили в готовности переступить через все».