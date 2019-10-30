Twitter отказывается от политической рекламы

Социальная сеть Twitter запрещает политическую рекламу на своей платформе, передает AP. Она обосновывает это тем, что компании, работающие в социальных сетях, дают рекламодателям несправедливое преимущество.

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания признает тот факт, что размещение рекламы в социальных сетях предоставляет несправедливое преимущество по сравнению с другими платформами. Обновленная политика Twitter заработает с 22 ноября.

Ранее более сотни работников Facebook написали письмо руководству компании, в том числе ее главе Марку Цукербергу, в котором выступили против политики FB, позволяющей размещать недостоверную политическую рекламу. Под документом подписалось более 250 сотрудников.

Господин Цукерберг говорил, что соцсеть рассматривала возможность запрета всей политической рекламы. По его словам, от этой идеи решили отказаться, объяснив это тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений.