В преддверии выборов президента США Facebook ужесточит правила для политической рекламы

Компания Facebook планирует ужесточить правила публикации политической рекламы, пишет издание Axios со ссылкой на сообщение социальной сети. Изменения связаны с открытыми недавно предвыборными кампаниями кандидатов на пост президента США в 2020 году. По подсчетам социальной сети, восемь основных кандидатов в президенты уже потратили на рекламу в Facebook более $25 млн.

Теперь для размещения рекламного контента в социальной сети организациям потребуется указать номер налогоплательщика, сайт, зарегистрированный на американском государственном домене, или регистрационный номер в Федеральной избирательной комиссии. Также с 2016 года компания начала создание библиотеки, в которой будет храниться вся политическая реклама в течение семи лет.

Если компании, предлагающие рекламу, не передадут необходимые сведения Facebook до середины октября 2019 года, соцсеть перестанет показывать их рекламу на основании несоблюдения новых правил. В перспективе социальная сеть также собирается запретить рекламу, которая «в прямой форме противодействует тому, чтобы граждане США шли голосовать».

Ранее об изменении рекламной политики в виду предстоящих выборов в США сообщал Twitter. Эта социальная сеть полностью запретила рекламу от новостных медиа, подконтрольных государствам. Twitter дал 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из сети.

Facebook неоднократно подвергалась критике за то, что ее использовали для распространения фейковых новостей и влияния на выборы, в первую очередь речь шла об американских выборах 2016 года. Так в исследовании Оксфордского университета и компании Graphika для Сената США, основанном на анализе миллионов записей в соцсетях говорилось, что авторы политических постов в поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа расплачивались за политическую рекламу в соцсетях рублями, оставляли в качестве контактных телефонов российские номера, работали с IP-адресов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Выводы исследования стали частью доклада Сената США о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

О том, как «российское вмешательство» в американские выборы подкрепили анализом миллионов постов в соцсетях, читайте в материале “Ъ”.