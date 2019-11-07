Стратегический пример на Смоленке

Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу (УФАС) признало необоснованным решение властей города о присвоении статуса стратегического инвестора ООО «Новые территории девелопмент». Данный статус позволил компании получить без торгов два земельных участка на набережной реки Смоленки под строительство гостиничного комплекса. В настоящий момент фактическая реализация проекта прекращена, однако с участков пока не сняты обременения — это может помешать приступить к созданию здесь парка, на проектирование которого в смете комитета по благоустройству заложено 4,8 млн рублей.

Комиссия УФАС огласила решение по делу, возбужденному весной текущего года в отношении правительства города, о присвоении статуса стратегического инвестора ООО «Новые территории девелопмент» (НТД), принадлежащему структуре «Плаза лотос груп» (ПЛГ) братьев Михаила и Бориса Зингаревичей и компании «Мастер девелопмент» бывшего председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Вячеслава Семененко, который в настоящее время вышел из проекта. Данный статус позволил компании без торгов получить участки под застройку общей площадью 2,2 га на Васильевском острове. К концу мая 2023 года застройщик намеревался построить на этом месте два апарт-отеля на 1091 и 1038 юнитов, а также конгрессно-выставочный центр, крытые общественные пространства, медицинский центр, ресторанную зону, коворкинг. По оценкам экспертов, стоимость данного проекта могла составлять около 18 млрд рублей.

Решение Смольного о предоставлении земельного надела на улице Кораблестроителей было признано УФАС незаконным и противоречащим ст. 15 Закона о защите конкуренции. «Предоставив без торгов земельные участки ООО «НТД», Правительство Санкт-Петербурга создало дискриминационные условия доступа к государственному имуществу Санкт-Петербурга другим хозяйствующим субъектам»,— говорится в сообщении антимонопольного органа. Также, по заявлениям УФАС, компания вместо реализации инвестпроекта «Строительство сети гостиниц массового сегмента» возводило объекты недвижимости в рамках долевого строительства, которые впоследствии должны были стать собственностью дольщиков — как физических, так и юридических лиц. УФАС выдало предписание правительству Петербурга о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

В пресс-службе комитета по инвестициям “Ъ” заявили, что в настоящее время ждут предоставления мотивировочной части решения по итогам рассмотрения дела УФАС, после чего будут готовы огласить свою позицию. Соответствующее решение и предписание в полном объеме будет готово в течение 10 рабочих дней, сообщают в ведомстве.

«В данный момент мы ждем акт с решением УФАС. Также будем ждать реакцию правительства на данное решение,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Плаза лотос груп».— Принципиально не согласны с позицией ведомства и планируем обжалование».

«Решение УФАС хорошее, но несколько запоздавшее, потому как договор аренды участков был расторгнут еще в июне текущего года,— говорит депутат ЗакСа Борис Вишневский.— Однако оно может стать примером недопущения аналогичных ситуаций в будущем. Компании не должны получать преимущественных прав и условий доступа к государственному имуществу без проведения торгов — это ограничивает конкуренцию».

Господин Вишневский также сообщил, что в настоящее время Росреестром не сняты обременения в отношении этих участков, поскольку расторжение договоров еще не зарегистрировано. «Это главный рубеж обороны. В проекте бюджета в первом чтении заложены средства на проектирование парка — а без снятия обременений могут возникнуть сложности»,— заявил депутат ЗакСа.

По информации комитета по благоустройству, в смете комитета в рамках расходов, включенных в бюджет 2020 года, утвержденный в первом чтении, на проектные работы заложено 4,8 млн рублей.

Мария Кузнецова