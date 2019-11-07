«Навигатор» в конверте

«Почта России» приобрела крупнейший в Перми логистический центр «Навигатор» (18 тыс. кв. м). Сделка, которая оценивается в 200–400 млн руб., позволит открыть госкомпании собственный склад в 2020 году — на год ранее, чем планировалось при строительстве центра. Эксперты считают, что «Почте России» удалось выкупить оптимальную площадку, а нынешним арендаторам придется искать новые помещения.



Вчера в рамках заседания совета по предпринимательству был озвучен адрес площадки, на которой разместится логистический почтовый центр. Он займет здание действующего логистического центра «Навигатор» на ул. Промышленной, 107. Ранее объект принадлежал ООО «НТС „Градиент“», одному из ведущих дистрибьюторских компаний России. Но, как пояснил „Ъ-Прикамье“ источник в кабмине, госкомпания выкупила объект у столичного дистрибьютора.

При этом «Почта России», купившая «Навигатор», планирует строить рядом и вторую очередь. «Вторая очередь со складом будет просчитываться дополнительно. Большой земельный участок дает возможность достроить комплекс до мощностей, которые могут потребоваться»,— заявила директор пермского подразделения «Почты России» Ксения Ефимова. Планируется, что логистический центр сможет совершать 200 тыс. отправлений в сутки. Сумма инвестиций в проект с учетом оснащения центра сортировочным оборудованием составит 1,5 млрд руб. Инициатором проекта выступает СП «Почты России» и ВТБ — АО «Национальные логистические технологии».

По информации госпожи Ефимовой, «Навигатор» станет один из 36 логистических центров, которые планирует построить «Почта России» в РФ. Строительство и запуск пермского центра планировались на 2021 год, однако сроки удалось уменьшить из-за покупки «Навигатора». Он будет открыт в 2020 году. Проекту в Прикамье был присвоен статус приоритетного (позволяет арендовать участок без торгов).

Напомним, складской комплекс класса А «Навигатор» был задуман пермскими бизнесменами из ГК «ЭР-сити», которые учредили для реализации проекта ООО «Логопарк-Прикамье». Общая площадь центра должна была составить 42 тыс. кв. м, в конце 2010 года была сдана первая очередь — 9,3 тыс. кв. м.

В июле 2012 года в арбитраж поступило заявление кредиторов о признании банкротом «Логопарка-Прикамье». С торгов комплекс был выкуплен ООО «НТС „Градиент“», одной из ведущих компаний России в области FMCG. Сумма сделки составила 195 млн руб.

В состав «Навигатора» входят два одноэтажных блока по 9,2 тыс. кв. м, несколько участков площадью в 5 га, несколько сооружений (котельная, железнодорожный тупик, насосная станция).

По оценкам исполнительного директора ГК «ГУН» (ведет подбор арендаторов для логистического комплекса в Краснокамске.— „Ъ-Прикамье“) Евгения Протопопова, помещение на ул. Промышленной, 107, является оптимальной площадкой для логистического центра: «Почта России» получила хороший готовый проект, к которому можно пристроить все необходимое. Это логичное и качественное решение». По данным господина Протопопова, сумма сделки может варьироваться от 200 до 400 млн руб.

По данным 2ГИС, сейчас на ул. Промышленной, 107, работают шесть организаций: транспортные компании «Деловые линии» и «ПЭК», склад DNS Technopoint, «Металлургическая индустрия», «Инвент-С» и «Сталь-Инвест». Крупнейшим арендатором комплекса является ГК «Деловые линии», они арендуют площади в 3,5 тыс. кв. м. Связаться с их представителем вчера не удалось. В сети DNS „Ъ-Прикамье“ пояснили, что пока не получали оповещения о новом собственнике здания. В компании «Инвент-С» сообщили, что не имеют склада на ул. Промышленной, 107, поэтому переезд не потребует усилий.

Источник в правительстве отметил, что арендаторам придется съезжать в следующем году. При этом краевые власти готовы помочь крупным арендаторам в поиске нового помещения.

В целом, по мнению Евгения Протопопова, Пермь испытывает нехватку логистических центров. «200 тыс. кв. м можно строить, их сразу займут»,— добавил собеседник.

Юлия Сырова