Власти Ленобласти выделят на строительство моста через реку Волхов 3,75 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Ленобласти объявил конкурс на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Волхов на подъезде к городу Кириши. Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 3,757 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, завершить работы по строительству нового моста необходимо до 1 декабря 2025 года. Заявки на конкурс принимаются до 3 декабря текущего года, его итоги планируется подвести 5 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что строительство моста в Киришах планировалось начать в 2019 году.