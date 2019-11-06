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Корпоративные новости на “Ъ FM”

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Акционеры «Роснефти» могут рассчитывать на рост дивидендов по итогам года. Этому, по словам исполнительного директора компании Игоря Сечина, могут способствовать финансовые результаты по итогам третьего квартала. Соответствующий комментарий приводится в отчете компании за девять месяцев. 30 сентября акционеры «Роснефти» одобрили выплату рекордных промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб. А суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб.

Около 1,3 тыс. авиарейсов немецкой авиакомпании Lufthansa будут отменены 7 и 8 ноября из-за забастовки бортпроводников и пилотов, сообщается в Twitter авиаперевозчика. Неудобства могут затронуть почти 200 тыс. человек. Ранее профсоюз бортпроводников UFO объявил, что начнет в четверг 48-часовую забастовку, которая коснется, главным образом, рейсов Lufthansa, вылетающих из Германии.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за девять месяцев выросла на 25% — до 550 млрд руб., говорится в сообщении компании. В третьем квартале чистая прибыль выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 16%, составив 225 млрд руб. — это связано со значительным ростом операционной прибыли. Выручка за девять месяцев — 6,45 трлн руб., а капитальные затраты сократились до 634 млрд руб.

Корпорация Xerox Holdings изучает возможность покупки производителя компьютеров и принтеров HP, пишет The Wall Street Journal. Xerox может предложить за HP цену выше рыночной и оплатить наличными и акциями, говорят собеседники издания. При этом нет гарантий, что предложение будет сделано и сделка состоится. По оценке экспертов, объединение может помочь сторонам сократить издержки более чем на $2 млрд. Годовая выручка Xerox — около $10 млрд, у HP — $58 млрд.

«Роснефть» за девять месяцев снизила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1% — то есть на 820 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. Чистый долг и торговые обязательства за указанный период сократились с начала года на 113 млрд руб.

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