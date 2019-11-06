Elastic Active и сеть фитнес-клубов Encore Fitness выпустили коллекцию спортивной одежды

В первую совместную капсульную коллекцию марки Elastic Active и сети фитнес-клубов Encore Fitness вошли топ, легинсы, комбинезоны и велосипедки. Из вещей можно собрать три универсальных лука, следуя правилам «умного гардероба». Основные цвета — графитовый, серо-синий и приглушенный кирпично-винный.

«Мы очень долго вынашивали идею спортивной коллекции от Encore Fitness. Хотелось сделать что-то особенное, что полностью воплотит в себе концепцию бренда fitness & lifestyle. Очень качественное, модное, то, что сразу захочется купить. С Elastic Active случилась любовь с первого взгляда. Мы уверены, это только начало»,— говорит Ирина Кутьина, основатель сети фитнес-клубов Encore Fitness.

Героиней рекламной кампании стала основательница и креативный директор марки Elastic Active Таня Бант, фотографом стала Ko Inho.

Коллекция легко впишется в любой спортивный гардероб. Она эксклюзивно представлена в сети фитнес-клубов Encore Fitness c 5 ноября.