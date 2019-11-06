«Татнефть» выкупила 100% акций «Тольяттисинтеза»

ПАО «Татнефть» купило 100% акций (975 млн штук) «Тольяттисинтеза». Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

О намерениях компании СИБУР продать производственные активы в Тольятти сообщалось в сентябре 2019 года. Цена сделки останется конфиденциальной.

Сделка о приобретении активов «Тольяттисинтеза» была одобрена ФАС 3 октября 2019 года. В активы вошли производство различных видов синтетического каучука, который применяется для высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство метилтретбутилового эфира, бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктура индустриального парка, где работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

Андрей Сазонов