В Сочи в реке Мзымта незаконно добывали песчано-гравийную смесь

Адлерский районный суд по иску природоохранной прокуратуры установил запрет на осуществление работ, связанных с изменением дна и берегов реки Мзымта. Кроме того, запрещено вывозить из русла реки песчано-гравийную смесь. Органами полиции возбуждено уголовное дело по факту осуществления взрывных и иных работ с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов, если эти деяния повлекли массовую гибель рыбы или других водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ).

В Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили, что организациями, выполнявшими дноуглубительные работы на реки Мзымта в Адлерском районе Сочи, не проводились мероприятия по охране водного объекта, предотвращению его загрязнения и засорения, а также меры по сохранению обитающих в реке водных биологических ресурсов. Кроме того, данные работы не согласовывались органами Росрыболовства, министерством природных ресурсов края и Кубанским бассейновым водным управлением.

Надзорным ведомством было установлено, что параллельно с работами по расчистке дна и берегов реки производилась незаконная добыча песчано-гравийной смеси.

Размер вреда, причиненного в результате производства вышеназванных работ, составил свыше 20,6 млн руб.

Василий Хитрых