Три в одной

Одной из наиболее действенных является грязевая детокс-процедура с артишоком. Она проводится в три этапа с использованием биотермальной грязи (смеси глины, термальной воды, водорослей и бактерий) и оказывает на организм мощный оздоровительный эффект. Прежде всего это расслабление всех мышц благодаря использованию подогретой глины. Во-вторых, это очищение: активные детокс-вещества, добавленные в биотермальную глину, проникают в глубокие слои кожи и избавляют ее от накопившихся токсинов. Третий эффект — это интенсивная детоксикация печени, вызываемая компрессом из термальной воды и артишоков. Содержащиеся в артишоке микроэлементы и витамины стимулируют обмен веществ, ускоряют выведение лишней воды из тканей и оказывают антиоксидантное действие на кожу. Кроме того, кожа становится плотнее, а целлюлит становится значительно менее выраженным. Завершением процедуры становится озоновая термальная ванна с добавлением водорослей, усиливающая лимфодренажный эффект и ускоряющая метаболизм.