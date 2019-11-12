Время, природа, любовь в одном палаццо

В палаццо Реале 30 ноября открывается выставка Van Cleef & Arpels: Time, Nature, Love, на которой будут представлены более 400 — некоторые приедут в Италию впервые — ювелирных украшений дома. В роли куратора — профессор кафедры дизайна ювелирных украшений Миланского технического университета и директор Музея ювелирного искусства Виченцы Альба Каппельери, с которой генеральный директор Van Cleef & Arpels Николя Бос познакомился в миланской ювелирной школе Richemont Group Creative Academy. Альба выбрала несколько основных понятий из книги итальянского писателя и публициста Итало Кальвино «Шесть заметок для следующего тысячелетия», чтобы через них представить свою интерпретацию украшений Van Cleef & Arpels и их связь со временем.

Выставочное пространство поделено на три секции в полном соответствии с названием экспозиции: «Время», «Природа» и «Любовь» — по мнению куратора выставки, таковы главные ценности, которые находят отражение в предметах повседневной жизни. Времени посвящены десять залов, десять характеристик искусства Van Cleef & Arpels ХХ века. Первый из них отдан Парижу, далее — зал «Экзотика». Следующие пять залов названы в соответствии с ценностями, обозначенными Кальвино: «Легкость», «Скорость», «Точность», «Видимость» и «Разнообразие». «Разнообразие» — один из самых зрелищных. Если во всех других экспонатами выступают украшения — колье, браслеты, серьги, кольца, броши, то здесь располагаются драгоценные предметы и аксессуары. От несессера Curl Minaudiere 1935 года до портсигаров, от ламп до флаконов для духов, от птичьей клетки до миниатюрной фигурки яхты и скульптуры Будды.

Эти предметы менее известны, чем ювелирные украшения дома, но, уникальные по стилю и мастерству исполнения, порой они вызывают большее восхищение, чем драгоценности. Отдельные залы секции «Время» отданы «Танцу», «Моде», «Архитектуре». (В «Моде» особого внимания заслуживает заглавный экспонат выставки — колье Zip 1951 года.) Секции «Любовь» отведен всего один зал, где в произведениях ювелирного искусства оживают герои легендарных романтических историй (как, например, в брошах Romeo и Juliet). Завершают экспозицию три зала, посвященные «Природе»: «Ботаника», «Флора» и «Фауна» — здесь посетителей ждут броши в виде цветов и птиц 1940-х годов, а центром притяжения должна стать брошь Peony 1937 года или принадлежавший Марии Каллас пятилистный бриллиантово-рубиновый цветок 1967-го.

Декорации выставки разработала американский дизайнер Джоанна Гравундер. Современная стилистика вступает в диалог с неоклассическими интерьерами палаццо Реале, бывшей королевской резиденции близ Миланского собора. Выставка задумана как иммерсивное переживание, и оформление каждого из 14 залов создают цветные световые проекции. Розовый свет озаряет стены с драпировками из красного шелка, аквамарин накладывается на золоченые детали интерьеров, зеленый оттеняет старинные гобелены. А витрины (плексиглас или стекло с зеркальным покрытием) усиливают впечатление от отражающихся в них сияющих драгоценностей.

Екатерина Зиборова