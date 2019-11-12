Блестящий ход

На часовой выставке в Базеле 2017 года швейцарские часовщики Zenith представили первую модель коллекции Defy, хронограф Defy El Primero 21, отсчитывающий время с точностью до 1/100 секунды. А несколькими месяцами позже — революционную модель-концепт Defy Lab с кремниевым осциллятором, на основе которой в 2018-м появилась регулярная коллекция Defy Classic. В октябре 2019 года обе модели вышли в праздничной трактовке, с инкрустацией бриллиантами и разноцветными сапфирами.

С самого появления Defy в 2017 году было понятно: в часовом мире одной легендой стало больше. Спираль Гюйгенса использовали во всех механических часах с 1675 года, но в Defy Lab ее не стало — инновационный механизм работал с осциллятором в виде цельной детали из монокристаллического кремния. Громко заявив о себе на старте, семья Defy быстро расширялась — две первые регулярные модели, Defy El Primero 21 и Defy Classic, стали базой для экспериментов с материалами и партнерств. Их корпуса диаметром 44 и 41 мм, толщиной 14,5 и 10,75 мм, с автоматическим механизмом El Primero и Elite 670SK соответственно за прошедшие два года получили несколько воплощений.

В 2018-м результатом совместного с компанией Land Rover проекта стала модель Defy Classic Range Rover Special Edition: скелетонированная структура циферблата повторяла рисунок колесных дисков нового Range Rover Evoque. Корпус трио Defy Classic Ceramic начала 2019 года, как и обещало название, выполнен из керамики белого, синего и черного цветов. Этим летом выпущенные ограниченной серией Defy Classic продавались эксклюзивно на онлайн-платформе Farfetch, а Defy Classic Skeleton Mykonos Edition были созданы специально для греческого дистрибутора. И вот теперь Zenith объявили о выпуске четырех новых ювелирных Defy Classic и Defy El Primero 21, по две в каждом семействе: High Jewelry и High Jewelry Rainbow.

Defy Classic High Jewelry, 41 мм, титан, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом Фото: Zenith

Корпус всех новинок инкрустирован бриллиантами классической огранки в технике «снежной закрепки». Самое заметное из декоративных отличий — в инкрустации безеля: бриллиантами у моделей High Jewelry и сапфирами всех цветов радужного спектра в моделях High Jewelry Rainbow. При этом у Defy El Primero 21 High Jewelry Rainbow из цветных сапфиров выполнены также часовые метки, и цвет их вторит оттенку ближайшего сапфира на безеле.

Defy Classic High Jewelry Rainbow, 41 мм, титан, сапфиры, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом Фото: Zenith

Defy Classic выполнены в ультрасовременном дизайне, их 41-миллиметровый корпус сделан из титана, а внутри работает мануфактурный автоматический механизм Elite 670SK с частотой 28 800 полуколебаний в час и 50-часовым запасом хода. Defy El Primero 21 апеллируют скорее к классическому стилю. Внутри 44-миллиметрового корпуса из розового золота установлен легендарный механизм El Primero, способный замерять отрезки времени с точностью до 1/100 секунды. Его частота работы 36 000 полуколебаний в час, а запас хода тот же — 50 часов. Механизмы хорошо просматриваются через скелетонированный циферблат и прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла.

Defy El Primero 21 High Jewelry Rainbow, 44 мм, розовое золото, сапфиры, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом Фото: Zenith

Титановый корпус несколько приглушает блеск камней, придавая часам технологичный вид, и эффект этот подчеркивает ремешок из кожи аллигатора: синий на белой каучуковой подкладке или полностью из белого каучука. А классика сочетания розового золота и драгоценных камней находит лишнее подтверждение в коричневом ремешке из кожи аллигатора.

Екатерина Зиборова