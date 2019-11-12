В лучах расцвета

Дамские часы Avenue — одна из визитных карточек ювелирно-часового дома Harry Winston. Геометричность узкого удлиненного корпуса, образованного пересечением прямых линий, ясно дает понять, что корни коллекции уходят в 1930-е — эпоху расцвета стиля ар-деко, когда Гарри Уинстон основал свой ювелирный дом. Но часы эти появились на шесть десятилетий позже. Просто, создавая в конце 1990-х образ Avenue, дизайнеры марки ориентировались на стилистику ар-деко, благо ее пример — в виде богатого наследия Гарри Уинстона — всегда у них перед глазами. Знаменитая арка парадного входа во флагманский салон Harry Winston на нью-йоркской Пятой авеню символически воспроизведена в верхней и нижней частях корпуса Avenue у отметок «6 часов» и «12 часов», где находятся две инкрустированные бриллиантами вертикальные перемычки. Они визуально поддерживают параллельные вертикальные боковые элементы корпуса, так называемые бранкарды, и отлично работают на узнаваемость часов.

За 20 лет Avenue разрослась и стала одной из самых масштабных коллекций марки. В нее входят как массивные модели Avenue Classic, так и миниатюрные версии Avenue C™ и Avenue C™ Mini. В отделке используется изобретенная Гарри Уинстоном в начале 1940-х так называемая кластерная техника, когда в одном украшении сочетаются бриллианты грушевидной, овальной и круглой огранки. Другая техника бриллиантовой инкрустации — snow-setting — оживляет циферблаты моделей Avenue Diamond Drops. Часы Avenue оснащаются автоматическими и кварцевыми механизмами, в том числе показывающими время второго часового пояса (модели Dual Time).

По случаю 20-летия марка выпустила серию новинок, объединенных дополнительной функцией — индикатором фаз Луны. Романтичное по природе, это усложнение оживляет циферблат и пользуется репутацией самого востребованного в моделях, предназначенных дамам. Для новинок специально разработан кварцевый механизм с достаточно броским указателем лунных фаз. Он располагается в нижней части циферблата, у отметки «6 часов». А дальше возможны варианты: корпус из белого или розового золота в двух размерах (21,4 x 36,1 мм у Classic Moon Face и 15,6 x 32,3 мм у Avenue C™ Mini Moon Phase), циферблаты из синего или коричневого перламутра, разное количество бриллиантов, украшающих корпуса и циферблаты… На вершине юбилейной гаммы — выпущенная в 20 экземплярах модель Avenue Classic 20th Anniversary Moon Phase. Ее внушительный корпус выполнен из белого золота и инкрустирован 50 бриллиантами круглой огранки. Трехзвенный браслет из белого золота усыпан синими и пурпурными сапфирами разных оттенков. Они перекликаются с цветовым деграде на циферблате из натурального перламутра, расписанного вручную. Тут отражены все оттенки рассветного неба: от подсвеченного встающим солнцем пурпурного вверху до еще погруженного в темноту густо-синего внизу. Именно в «ночной» части циферблата нашлось место для указателя фаз Луны, чей серебристый диск в сопровождении звезд движется на индикаторе с темно-синим фоном. Аллегорическая картина занимающегося рассвета на Пятой авеню.

Юрий Хнычкин