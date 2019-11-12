Эпоха элегантности

Первые часы Longines DolceVita, название которых недвусмысленно отсылает к легендарному фильму Федерико Феллини, появились в 1997 году. Вытянутый прямоугольный корпус, навеянный часовой стилистикой 1920-х, за два десятка лет не раз менял обличье. Циферблат был и светлым, и темным, цифры — и арабскими, и римскими, бриллианты украшали корпус и внутри, и снаружи. Носить DolceVita предлагалось то на металлическом браслете, то на кожаном ремешке. Модель 2008 года и вовсе слегка «поправилась», у нее появились «бока» — корпус стал бочкообразным. Впрочем, остальные DolceVita оставались стройны на протяжении всех 22 лет.

Спустя два года после запуска коллекции, в 1999-м, Longines подписали контракт с индийской актрисой Айшварией Рай-Баччан, ставшей первой Посланницей Элегантности бренда. Айшвария к тому времени уже была «мисс мира-1994» и, делая первые шаги в киноиндустрии, быстро получила признание и публики, и критиков: хотя ее болливудский дебют, «Влюбленный самозванец», оказался провальным, вскоре последовал фильм «Навеки твоя», и Айшвария удостоилась первой Filmfare Award за лучшую женскую роль. Словом, амбассадором Longines стала признанная красавица и восходящая звезда кино. Среди других знаменитых Посланников Элегантности Longines числятся теннисисты Андре Агасси и Штеффи Граф, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Кейт Уинслет, но они присоединились к компании позже, в 2000-х и 2010-х. А сотрудничество Longines и звезды Болливуда между тем продолжается. И хотя за 20 лет актриса помогала бренду с продвижением разных коллекций — и Master Collection, и La Grande Classique, и PrimaLuna,— в этом году, решив отметить юбилей партнерства, компания выпустила ограниченным тиражом модель именно в рамках линии DolceVita.

Празднование юбилея состоялось 30 октября, накануне дня рождения актрисы, на вилле Аурелия в окрестностях Рима, в идеальных для демонстрации настоящей итальянской дольче вита «декорациях». К круглой дате компания выпустила серию часов DolceVita Elegance Celebration в корпусе из розового золота с бриллиантовой инкрустацией и с бирюзовым циферблатом, украшенным резным узором-мандалой из перламутра и бриллиантовыми индексами. Часы произведены всего в пяти экземплярах, из которых номер один генеральный директор Longines Вальтер фон Кенел решил оставить в музее марки в городке Сент-Имье, а номер пять торжественно преподнес Айшварии.

Помимо этой уникальной серии на мероприятии на вилле Аурелия Longines представили новые модели регулярной коллекции DolceVita: с белым циферблатом, с темно-синим авантюриновым, напоминающим звездное ночное небо, и версию для мужчин. Модели с белым циферблатом украшены удлиненными часовыми метками или сочетанием меток и арабских цифр в положении «3, 6, 9, 12 часов». Версию с циферблатом из авантюрина отличают изящные длинные индексы; предлагается вариант с кожаным ремешком в тон или со стальным браслетом. А новая DolceVita в размере XL (28,2 x 47 мм), предназначенная для сильного пола, будет прекрасно смотреться на широком запястье. «Мужская» DolceVita оснащена механизмом с автоматическим подзаводом, тогда как большинство моделей коллекции — кварцевые. Предпочтение, можно сказать, историческое: марка стала одним из пионеров в создании швейцарских кварцевых часов. В 1969 году Longines представили первые часы с кварцевым механизмом, подходящие для серийного производства, а в 1984-м — мануфактурный кварцевый калибр L276, чья погрешность в точности составляла одну минуту за пять лет. Поэтому в случае с Longines кварцевый механизм является такой же гарантией точности и надежности, как и механический с автоподзаводом, которым часовщики оснастили новую мужскую DolceVita.

Помимо технических новаций часы Longines знамениты и выверенным дизайном. В очередной раз подтверждая это, на октябрьской презентации DolceVita в дополнение к новым моделям Longines представили линию сменных ремешков в восьми сочных оттенках: ярко-желтом, оранжевом, бежевом, коралловом, светло-коричневом, темно-зеленом, бирюзовом и салатовом. Яркие цветные ремешки придают DolceVita бесспорно современный вид, не вступая при этом в противоречие с высокой классикой: Айшвария Рай выглядела роскошно в пышном кутюрном платье и новых DolceVita с ярко-бирюзовым ремешком. Впрочем, ремешки коричневых оттенков никто не отменял — классика есть классика.

Екатерина Зиборова