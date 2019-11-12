«Каждое — в единственном экземпляре»

Сюзан Каплан, британский коллекционер и куратор винтажных украшений, за 30 лет собрала одну из самых знаменитых в мире коллекций винтажной бижутерии 1960–1980-х годов. Сюзан сотрудничает с крупными универмагами и музеями в Великобритании и США, включая главные — Viсtoria & Albert и Metropolitan Museum . И наглядно доказывает: удачно сочетать винтажные украшения с современной одеждой вполне возможно. Этот подход она усвоила с детства: ее семья жила в доме, построенном революционным архитектором Вальтером Сигалом и оформленном Теренсом Конраном, в котором георгианский стиль сочетался с ультрасовременной — на тот момент — мебелью. В 2008-м она основала шоурум, где стала показывать украшения Chanel, Dior, Givenchy, Trifari, Monet, собранные за десятилетия. В этом году на онлайн-платформе Farfetch появилась коллекция винтажных изделий Christian Dior. «Стиль. Украшения» расспросил Сюзан о проекте, тренде на винтажные украшения и о подводных камнях, которые могут помешать начинающим коллекционерам.

Давайте начнем с Farfetch — почему были выбраны именно украшения Christian Dior и чем для вас важно это сотрудничество?

Мои коллекции в первую очередь не про моду, стиль, уникальность, а про возможность познакомить как можно больше людей, интересующихся модой, с винтажными украшениями, потому что они — квинтэссенция осознанного потребления. Сегодня осознанный подход к потреблению, к составлению своего гардероба, приобретению, выбору вещей — один из главных признаков индустрии роскоши. Украшения Christian Dior которые сейчас появились на Farfetch, 1978–1996 годов и собраны коллекционером из Германии. Они новые, их никто никогда не надевал — такое состояние за 30-летнюю карьеру я встречаю впервые. Я заполучила клад, и мне хотелось им поделиться с самой широкой аудиторией, поэтому выбор пал на Farfetch.

Почему современный покупатель должен захотеть их купить?

Это очень редкие украшения, гораздо более редкие и уникальные, чем ограниченные тиражи современных капсульных коллекций. Каждое в единственном экземпляре. Это круче, чем кроссовки от модного дизайнера.

Все винтажные украшения одинаково уникальны?

Если мы говорим про эмоциональную ценность — да. Каждое украшение было частью жизни человека, связано с его эмоциями и историей.

Если говорить о коллекционной ценности — важны тираж, работа и провенанс.

Люди, создававшие модную бижутерию до 1980-х, подходили к качеству так же тщательно, как ювелиры сегмента fine jewellery. Ценность повышают ограниченный тираж и связь со знаменитостью.

Каковы главные правила начинающего коллекционера винтажных украшений?

Первое — покупайте то, что вам по-настоящему нравится. Второе — выбирайте проверенного поставщика. На рынке много подделок, и даже наличие клейма не всегда служит гарантией подлинности происхождения. Иногда настоящие клейма ставят на поддельные вещи или, напротив, украшения безупречного авторства не клеймятся, и только специалист может узнать правду. И третье — следите за состоянием изделия. Если вещь часто носили, для коллекции это минус. Украшение, которое уже не в лучшей кондиции, дальше будет только «стареть».

В какой стране лучше всего покупать винтаж?

Самый обширный рынок винтажных украшений и одежды — это Америка. Британский рынок за последнее время вырос больше чем на 60%. Я думаю, вероятная причина этого роста в том, что люди начали задумываться об окружающей среде, об этичном потреблении, подходить к формированию своего гардероба более сознательно и увидели потенциал вещей, созданных 60 и более лет назад. Если интерес к этим украшениям позволит нам меньше производить новые — я буду по-настоящему счастлива.

Сложно ли найти украшения, которые никто не носил?

Да, это редкость. Я много путешествую и везде стараюсь знакомиться с людьми, которые занимаются старыми вещами, антиквариатом. Многие годы я поддерживаю отношения со специалистами, у которых есть связи со старыми мануфактурами, где остались небольшие партии украшений, еще не попавшие в продажу. Но уникальность коллекции Dior, которую я представляю для Farfetch, в том, что владелец сам меня нашел. Продавец антиквариата в пятом поколении, он хотел отдать обнаружившийся клад в хорошие руки. Всего в его коллекции было 100 предметов, но на платформе мы представляем 80 — некоторые повторялись, а я хотела, чтобы украшения были представлены в единственном экземпляре. Им по 50 лет, и они в безупречной сохранности! Если с ними обращаться аккуратно, через 50 лет они будут выглядеть так же.

А как правильно обращаться с винтажными украшениями?

Очень просто. Храните их разложенными на плоскости, избегайте любого контакта с жидкостями, особенно с парфюмом, и старайтесь беречь от прямых солнечных лучей. Иногда из винтажного украшения может выпасть пара стразов, но мы всегда помогаем с заменой.

Беседовала Наталья Филатова