На июльской презентации в Париже Atelier Swarovski показали пять линий, созданных совместно с приглашенными дизайнерами и знаменитостями. Коллекцию украшений для красной ковровой дорожки с крупными цветными камнями создавали вместе с амбассадором марки актрисой Пенелопой Крус. Капсулу ультрасовременных асимметричных украшений разработала известный ювелир из Нью-Йорка Пейдж Новик. Коллекцию архитектурных украшений Double Diamond, навеянную восьмигранной формой алмаза до огранки, сделал лондонский ювелир Стивен Вебстер. Принц Югославии и Сербии Димитрий принял участие в создании сразу двух линий минималистичных украшений из белого экозолота с лабораторными бриллиантами. Украшения получились очень разные по стилю, но объединяет их одно — именитых участников проекта попросили работать исключительно с синтетическими бриллиантами и цветными драгоценными камнями: рубинами, сапфирами и топазами.

О синтетических камнях заговорили еще в 1950-х, когда ученые попытались в лабораторных условиях создать копию драгоценных рубинов, изумрудов, сапфиров и бриллиантов, но только в 1990-х прототипы удалось по свойствам и облику максимально приблизить к натуральным камням. В последние пять-шесть лет работа на фабриках в США и Китае вышла на новый уровень: сегодня лучшие лабораторные камни можно отличить от натуральных только под микроскопом. Идеальной формы, без вкраплений бриллианты высокой прозрачности и цветные камни насыщенных оттенков — искусственно созданные самоцветы стали завоевывать рынок и претендовать на новый тренд в индустрии.

Считается, что при производстве камней в лаборатории природе наносится меньше ущерба, чем при добыче и огранке натуральных самоцветов, когда техника роет и взрывает десятки, если не сотни километров земли, а потом на обработку камней расходуется немало электричества. В век, когда вопросы экологии выходят на первый план, решение работать с синтетическими камнями может пойти на пользу имиджу ювелиров — это не только коммерческая стратегия, но и возможность показать клиентам принципы ответственного ведения бизнеса. Именно поэтому Надя Сваровски, член совета директоров компании Swarovski и праправнучка ее основателя, присоединившись к семейному бизнесу в 1995 году, сразу заявила о необходимости инвестировать в синтетические камни как в часть программы по социально-экономическому развитию. «При создании синтетических камней мы используем намного меньше электроэнергии, чем при огранке и полировке натуральных, и можем быть уверены, что от их добычи не страдают люди и наша планета»,— уверена Сваровски.

Какой должна быть цена на синтетические драгоценные камни, если по техническим качествам они не уступают оригиналам, а иногда даже превосходят их? Пока такие камни стоят существенно дешевле — скажем, кольцо Angel с лабораторным сапфиром в 11 карат из коллекции Пенелопы Крус для Atelier Swarovski можно приобрести за €4 тыс. Так что о конкуренции речь не идет, и падения цен на натуральные камни не наблюдается. Но природные запасы натуральных камней скудеют, и рынок нуждается в альтернативе. Некоторые крупные компании начали всерьез рассматривать собственное производство или покупку синтетических камней. Так, De Beers Group в этом году запустила линию украшений с синтетическими бриллиантами Lightbox.

Даниэль Сваровски, основавший компанию, которой дал свою фамилию, в 1895 году, любил повторять: «Бриллианты созданы для королей, а я хочу создавать драгоценные камни, которые сможет позволить себе каждая женщина». Сегодня украшения Swarovski с выращенными в лаборатории бриллиантами категории С стоят от €700 до €14 тыс. в зависимости от размера камня.

Лидия Агеева