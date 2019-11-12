Ищите женщину

Испанскому ювелирному бренду Magerit 25 лет, но если человек в этом возрасте только начинает осознавать свою индивидуальность и делает первые шаги в профессии, то для ювелирного бренда четверть века — доказательство удачно выбранной ниши и верности поклонников.

Образованная в 1994 году ювелирами Антонио Кальво и Романом Кано семейная мастерская получила название в честь родного для обоих Мадрида — Magerit, как называли его арабы (в переводе — «город, изобилующий водой»).

Сегодня во главе дизайнерского отдела компании стоит сын одного из основателей, Даниэль Кальво, работающий в той же манере, что и отец. В изделиях Magerit и сегодня, по прошествии десятилетий, при наличии дистрибуторов в странах Европы и Азии, при участии в международных ювелирных выставках по обе стороны Атлантики, прослеживаются все те же узнаваемые черты. Прежде всего это реализм — сюжеты украшений, как правило, построены на образах женщин и животных. Затем — фактура материала, характерное сочетание полированного и матового золота, технологию производства которого держат в секрете. И наконец, крупные цветные камни необычных огранок — аметисты, аквамарины, кварцы гранят по заказу, под дизайн конкретной вещи.

Даниэль Кальво не считает бренд коммерческим: «Если "быть коммерческим" означает следовать всем известным запросам, то мы предпочитаем сохранять собственный стиль. Многие славные компании потеряли свою индивидуальность, поддавшись моде на сиюминутный спрос. Мы учитываем тренды, но остаемся в своей эстетике — скульптурной и этнической».

Линия Instinto рассказывает об отношениях человека и природы, точнее, женщины и пантеры, отношениях красивых и страстных — отсыл к испанским корням марки. Фигуры на кольцах, подвесках, серьгах и браслетах соединены объятиями, женщина и дикая кошка обмениваются взглядами. Композиции украшений построены так, чтобы передать чувства и показать мастерство ювелиров в искусстве 3D-моделирования и инкрустации бриллиантами изогнутых поверхностей. Пума, родственница пантеры,— известный мотив Magerit, она появилась в украшениях бренда в 2004 году. В 2019-м дикая кошка возвращается в новом обличье в линии Shadow. Реалистичная объемная фигура животного вписана в плоскость медальона или подвесок к серьгам, напоминая игрой света и тени резьбу архитектурных барельефов. Мотив женщины-охотницы поддерживает линия Leyenda. Ее главная героиня сильная и одновременно чувственно прекрасная женщина, способная защитить себя в том числе и мечом или добыть пищу, стреляя из лука. Особняком стоит линия Gea, где главенствуют растительные мотивы — лепестки растений и цветов. Но и здесь есть женская фигурка — рожденная из золотого цветка меж двух аметистов богиня земли.

«Создавая украшения, я всегда думаю о женщине, которая сможет с их помощью выразить себя. В рамках дозволенного, разумеется,— говорит Даниэль Кальво.— Нарисовать можно что угодно, но не все можно и нужно воплощать в ювелирных изделиях. Наши украшения не существуют сами по себе, они продолжение женской натуры, одно целое с ней. Я создаю их, чтобы дарить радость».

Екатерина Зиборова