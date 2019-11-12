Для тех, кто в панке

Осень, что в российской, что во французской столице, прошла под знаком панка. На Левом берегу Сены универмаг Bon Marche чествовал британскую субкультуру 1970-х тематической выставкой, где к неоновой сумке Hermes прилагались конфетно-розовые Dr Martens. А в это же время в центре Москвы в ГУМе показали ювелирную коллекцию Hermes Chaine d’Ancre Punk — самое дерзкое творение почтенного французского дома.

Все началось задолго до панков, в 1938 году, когда Робер Дюма — зять сына основателя Hermes Тьерри Эрме, путешествовал по Нормандии. Отливы, приливы, лодки, севшие на мель и оставшиеся без воды, обнаженные массивные цепи с якорями. Простота, элегантность и величественность этих звеньев поразили тогдашнего хозяина Hermes. Он сделал зарисовки в своем блокноте и, вернувшись в Париж, создал по ним браслет Chaine d’ancre — мало того что в новой морской тематике (никаких традиционных для марки лошадей, разумеется), так еще и из серебра, тогда как в то время украшения полагалось делать из золота и платины. Но извилистая цепь с серебряными звеньями пришлась по вкусу даже консервативным клиентам Hermes — браслет стал незаменимым аксессуаром на каждый день, «кодом» Hermes, как шелковые каре. С тех пор были выпущены десятки вариаций Chaine d’ancre. Звенья меняли форму — были круглые, скрученные, объемные и плоские; назначение — из них составлялись колье, кольца, серьги; материалы — представали в серебре, белом и желтом золоте, с бриллиантами и без них. Но дизайн оставался неизменным.

На реформу решился креативный директор ювелирного департамента и аксессуаров Hermes Пьер Арди. В 2017 году к якорной цепи он добавил самую простую английскую булавку — главный символ отрицания общества, любимое «украшение» панков, которые ровно год назад отпраздновали 40-летие субкультуры в Лондоне. «Я хотел подарить этому объекту новую жизнь»,— объяснял Арди. Дизайнер хорошенько поработал над формой, оставил функциональность, но сделал линии более плавными и женственными, добавил французского шика. В обновленной коллекции Chaine d’Ancre Punk появились колье и брошь, инкрустированные бриллиантами, сотуары из белого и розового золота, не выходящие из моды кольца на один и два пальца и браслет-кафф.

Мария Макарова