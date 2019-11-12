Венец решения

Как выглядит идеальный символ любви? И каким он должен быть, если каждая история любви неповторима? Ювелиры Chaumet задумались над этими вопросами два года назад и нашли новое решение: создавать помолвочные и идеально подходящие к ним обручальные кольца по образу и подобию 11 бестселлеров дома. Услугу назвали Crown Your Love — что-то вроде «Увенчай любовь», где за любовь отвечает помолвочное кольцо с бриллиантом-солитером, а за увенчание — обручальное, выполненное в схожей стилистике. Теперь услуга доступна и в Москве.

Вместе с экспертами ювелирного дома клиент выбирает каратность, чистоту и цвет центрального бриллианта, а также вариант исполнения кольца: с паве или без, в розовом или белом золоте либо в платине. Дизайн помолвочного кольца можно выбрать из 11 прототипов, созданных по мотивам легендарных украшений дома. Например, здесь есть знакомые по коллекциям высокого ювелирного искусства формы Josephine, напоминающие диадему императрицы Жозефины — главной любви Наполеона Бонапарта и одной из первых клиенток Chaumet. А также усыпанные бриллиантами вариации на тему браслетов дома Bee My Love, составленных из золотых шестигранников на манер пчелиных сот, и разомкнутые кольца Liens d'Amour, словно стянутые бриллиантовым стежком. Еще один вариант — кольцо с круглым центральным камнем Torsade, навеянное узорчатым витым рельефом Вандомской колонны (окна мастерских дома выходят именно на нее). Для поклонников утонченного дизайна Chaumet предлагают кольцо Plume, напоминающее стилизованное перышко. Выбор настоящих романтиков — солитеры Frisson (этим словом французы обозначают мурашки, бегущие по спине от сильных чувств), где бриллиант держится на пяти крапанах.

К каждому помолвочному кольцу-солитеру в московском бутике можно сразу подобрать подходящее по форме обручальное кольцо-ободок с бриллиантовым паве или без. А можно сразу два — Chaumet предлагают менять обручальные кольца по настроению или носить вместе. Эксперты дома помогут подобрать и мужское обручальное кольцо, которое составит идеальную пару женскому — здесь готовы решить все свадебно-ювелирные вопросы за один поход в бутик.

Помолвочные кольца, слева направо: Josephine Splendeur Imperiale, платина, бриллианты; Liens d’Amour, платина, бриллианты; Torsade, платина, бриллианты; Josephine Aigrette Imperiale, платина, бриллианты; Bee My Love, белое золото, бриллианты; Josephine Aigrette, платина, бриллианты Фото: Chaumet

После встречи с экспертом Chaumet на создание колец вашей мечты уйдет максимум три-четыре недели — их доставят самолетом Париж—Москва из ателье марки на Вандомской площади на Красную. Это рекордные сроки производства для украшений с большой каратностью (предлагаются камни от 0,3 до 4 карат). Цена начинается с €2,5 тыс., модели с бриллиантами от 2 карат стоят около €100 тыс. В Москве любое кольцо можно персонализировать — в бутике марки предлагают сделать гравировку.

Лидия Агеева