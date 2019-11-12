Весь этот Gem

В мире украшений нечасто происходят изменения, которые можно назвать революционными. Ценность изделий настолько велика, что уважаемые ювелирные дома предпочитают держаться понятного консерватизма, а не пробовать новое, рискуя потерять клиентов. Назначение в 1998 году на пост креативного директора только что созданного ювелирного департамента Dior Виктуар де Кастеллан было огромным риском: до этого де Кастеллан 14 лет трудилась в Chanel, создавая костюмную бижутерию, и не имела опыта работы с haute joaillerie. Прошло 20 лет с момента выхода первой коллекции Dior Joaillerie, и сегодня грандиозный вклад Виктуар де Кастеллан в ювелирное искусство абсолютно очевиден. Революция, можно сказать, победила.

Итак, новый департамент Dior стартовал с чистого листа. Будучи ювелиром-самоучкой, Виктуар де Кастеллан проявила невероятную изобретательность, отказавшись от общепринятой в конце ХХ века ограниченной палитры камней (бриллиант, рубин, сапфир, изумруд) и классических форм дизайна в пользу объемных, фантастических, эклектичных шедевров, буквально взрывающихся всеми цветами радуги. Бернар Арно, председатель и генеральный директор группы LVMH, которой принадлежит Dior, дал де Кастеллан полный карт-бланш, поставив перед ней единственную задачу — придумывать и разрабатывать коллекции, в остальном предоставив полную свободу. Для начала Виктуар взяла из архивов Dior самые очевидные мотивы — ландыши и розы, любимые цветы Кристиана Диора,— и начала работу над новой ювелирной линией, как если бы это была коллекция костюмной бижутерии: без стеснений играя с материалами, объемами и оттенками. Недовольная тем, что в конце 1990-х предлагали ювелиры Вандомской площади — украшения слишком традиционные и формальные, предназначавшиеся не для той женщины, для которой хотела работать она,— де Кастеллан придумала свой мир. С той самой первой коллекции Milly-la-Foret 1999 года стало очевидно, что ничего подобного ювелирный мир еще не видел — вместо привычных украшений с цветами Dior Joaillerie представили асимметричные колье с разноцветными камнями нестандартных огранок вперемешку с жемчугом, ярко-красными эмалевыми вишнями и рубиновыми малинами. Вандомская площадь затаила дыхание.

Кольцо Orange Tangerine Spessartite Garnet, розовое золото, бриллианты, спессартины, розовые и желтые сапфиры Фото: Dior Joaillerie

За садом последовала коллекция Couture, где появились хорошо нам теперь знакомые цветные шелковые шнуры с эмалево-бриллиантовыми подвесками. Затем были огромные коктейльные кольца Incroyables et Merveilleuses, роза Bagatelle, чрезмерно раздутая в объеме и вся в бриллиантах. Первая регулярная линия Mimioui вышла в 2001 году, и в ней было кольцо в виде цепочки вокруг пальца с маленьким бриллиантом — украшения такого плана сегодня есть много у кого, а тогда были настоящим прорывом. Опалы, игнорируемые ювелирами, в кольцах-медузах, ядовитые цветы, покрытые эмалью кислотных оттенков, кольцо-череп с бахромой из бриллиантов — все было тематически смело и технически совершенно.

Отметим необычный творческий метод работы де Кастеллан, который в индустрии моды называют муляжным, или методом наколки на манекене: дизайнер создает макет будущего изделия на объемной фигуре, манекене или модели, и это заменяет конструирование на листе бумаги. Не обладая навыками традиционного рисунка, де Кастеллан придумывает украшения, а потом может обернуть лист бумаги, обрезок ткани или кусок ленты вокруг своего запястья и с этим прийти к мастерам-ювелирам, после чего начинается долгий этап обсуждения, пока наконец финальный прототип не совпадает с придуманным. Виктуар пользуется этим методом до сих пор, и новая коллекция не исключение.

Кольцо на два пальца Rose Fuchsia Pink Spinel, белое золото, розовая шпинель, бриллианты Фото: Dior

Gem Dior, объединившая 99 украшений (32 кольца на один палец, 18 колец на два и на три пальца, 38 пар серег, пять колье, один браслет на ладонь, одни часы-браслет, четверо ювелирных часов), не только самая большая коллекция Dior Joaillerie, но и самая абстрактная. Все, что создавала де Кастеллан в предшествующие годы, было очень предметно: украшения всегда напоминали то кружева, то фонтаны Версальского парка, то люстры дворцов, то шелковые ленты кутюрного платья. В Gem Dior от этой предметности остались только камни, впрочем, таких же контрастных сочетаний, как и раньше, но только эта асимметрия объединяет данное собрание с предыдущими. «Когда смотрю на Gem Dior, у меня возникает чувство, будто я положила все свои коллекции последних 20 лет в шейкер, а на выходе получила крупные цветные пиксели,— говорит Виктуар.— Ведь в конце концов остаются лишь материал и цвет».

В «шейкер» Виктуар попали бриллианты, изумруды, рубины, разноцветные сапфиры, шпинели, танзаниты, турмалины, рубеллиты, спессартины, цавориты, гранаты всех возможных огранок, среди которых «багет», «квадрат», «груша», «маркиза», «кушон» и «овал» — самые узнаваемые. А название коллекции строится на игре слов. Gem переводится с английского как «драгоценность» и одновременно созвучно французскому «J’aime» — «Я люблю». Появление юбилейного собрания на свет праздновали три дня на специальном мероприятии в Венеции. В качестве места действия генеральный директор и председатель совета директоров дома Dior Пьетро Беккари предложил старинное палаццо Лабиа. Но не только из-за фресок Джованни Баттисты Тьеполо в интерьерах. В 1951 году Кристиан Диор прибыл в Венецию по приглашению французского миллиардера и мецената мексиканского происхождения Карлоса де Бестеги в числе тысячи с лишним других гостей на костюмированный бал, который впоследствии признали одним из самых масштабных за всю историю ХХ века.

Часы La D de Dior Precieuse a Secret, 21 мм, розовое золото, сапфиры, кварцевый механизм Фото: Dior Joaillerie

Чествование Gem Dior задумывалось не таким пышным: всего 200 гостей, среди которых были клиенты дома, журналисты и инфлюенсеры. Первый день ознаменовался презентацией Gem Dior, и впервые для демонстрации ювелирной коллекции дом Dior пригласил моделей. В воздушных бальных платьях из тюля, шифона и тафты, придуманных креативным директором модного направления Dior Марией Грацией Кьюри, девушки расположились на старинных диванах и креслах на фоне фресок Тьеполо, а затем прошлись по импровизированному подиуму, пока гости наслаждались роскошным ужином в камерной обстановке. На следующий день было балетное представление «Белая ночь» в Teatro Malibran, дань уважения композитору Филипу Глассу — костюмы для действа также разрабатывала Мария Грация Кьюри совместно с костюмерами Римской оперы,— и ужин в знаменитой Scuola Grande di San Rocco, чьи стены украшают работы Тициана, Джованни Беллини и Тинторетто. Третий день праздника был посвящен отдыху и прогулкам по Венеции.

Балет «Белые ночи» на презентации Gem Dior в Венеции, костюмы Dior Фото: предоставлено Dior

В ознаменование 20-летней вехи в истории дома 15 ноября в издательстве Rizzoli выходит 352-страничная книга «Dior Joaillerie: Словарь Виктуар де Кастеллан» (Dior Joaillerie: The Dictionary of Victoire de Castellane). Построенная по принципу словаря (как и обещает название) книга состоит из 26 глав, каждую из которых сопровождают превосходные иллюстрации — в общей сложности 300 штук. Здесь есть и первые коллекции, и знаменитые вещи, и Gem Dior — самая необычная коллекция Виктуар де Кастеллан.

Екатерина Зиборова