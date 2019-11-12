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Фото из рекламной кампании Gem Dior

Фото: Ilaria Orsini / Courtesy of Dior

Весь этот Gem

Юбилейное собрание Виктуар де Кастеллан

"Стиль Украшения". Приложение от , стр. 24

В мире украшений нечасто происходят изменения, которые можно назвать революционными. Ценность изделий настолько велика, что уважаемые ювелирные дома предпочитают держаться понятного консерватизма, а не пробовать новое, рискуя потерять клиентов. Назначение в 1998 году на пост креативного директора только что созданного ювелирного департамента Dior Виктуар де Кастеллан было огромным риском: до этого де Кастеллан 14 лет трудилась в Chanel, создавая костюмную бижутерию, и не имела опыта работы с haute joaillerie. Прошло 20 лет с момента выхода первой коллекции Dior Joaillerie, и сегодня грандиозный вклад Виктуар де Кастеллан в ювелирное искусство абсолютно очевиден. Революция, можно сказать, победила.


Итак, новый департамент Dior стартовал с чистого листа. Будучи ювелиром-самоучкой, Виктуар де Кастеллан проявила невероятную изобретательность, отказавшись от общепринятой в конце ХХ века ограниченной палитры камней (бриллиант, рубин, сапфир, изумруд) и классических форм дизайна в пользу объемных, фантастических, эклектичных шедевров, буквально взрывающихся всеми цветами радуги. Бернар Арно, председатель и генеральный директор группы LVMH, которой принадлежит Dior, дал де Кастеллан полный карт-бланш, поставив перед ней единственную задачу — придумывать и разрабатывать коллекции, в остальном предоставив полную свободу. Для начала Виктуар взяла из архивов Dior самые очевидные мотивы — ландыши и розы, любимые цветы Кристиана Диора,— и начала работу над новой ювелирной линией, как если бы это была коллекция костюмной бижутерии: без стеснений играя с материалами, объемами и оттенками. Недовольная тем, что в конце 1990-х предлагали ювелиры Вандомской площади — украшения слишком традиционные и формальные, предназначавшиеся не для той женщины, для которой хотела работать она,— де Кастеллан придумала свой мир. С той самой первой коллекции Milly-la-Foret 1999 года стало очевидно, что ничего подобного ювелирный мир еще не видел — вместо привычных украшений с цветами Dior Joaillerie представили асимметричные колье с разноцветными камнями нестандартных огранок вперемешку с жемчугом, ярко-красными эмалевыми вишнями и рубиновыми малинами. Вандомская площадь затаила дыхание.



Кольцо Orange Tangerine Spessartite Garnet, розовое золото, бриллианты, спессартины, розовые и желтые сапфиры

Кольцо Orange Tangerine Spessartite Garnet, розовое золото, бриллианты, спессартины, розовые и желтые сапфиры

Фото: Dior Joaillerie

За садом последовала коллекция Couture, где появились хорошо нам теперь знакомые цветные шелковые шнуры с эмалево-бриллиантовыми подвесками. Затем были огромные коктейльные кольца Incroyables et Merveilleuses, роза Bagatelle, чрезмерно раздутая в объеме и вся в бриллиантах. Первая регулярная линия Mimioui вышла в 2001 году, и в ней было кольцо в виде цепочки вокруг пальца с маленьким бриллиантом — украшения такого плана сегодня есть много у кого, а тогда были настоящим прорывом. Опалы, игнорируемые ювелирами, в кольцах-медузах, ядовитые цветы, покрытые эмалью кислотных оттенков, кольцо-череп с бахромой из бриллиантов — все было тематически смело и технически совершенно.

Отметим необычный творческий метод работы де Кастеллан, который в индустрии моды называют муляжным, или методом наколки на манекене: дизайнер создает макет будущего изделия на объемной фигуре, манекене или модели, и это заменяет конструирование на листе бумаги. Не обладая навыками традиционного рисунка, де Кастеллан придумывает украшения, а потом может обернуть лист бумаги, обрезок ткани или кусок ленты вокруг своего запястья и с этим прийти к мастерам-ювелирам, после чего начинается долгий этап обсуждения, пока наконец финальный прототип не совпадает с придуманным. Виктуар пользуется этим методом до сих пор, и новая коллекция не исключение.

Кольцо на два пальца Rose Fuchsia Pink Spinel, белое золото, розовая шпинель, бриллианты

Кольцо на два пальца Rose Fuchsia Pink Spinel, белое золото, розовая шпинель, бриллианты

Фото: Dior

Gem Dior, объединившая 99 украшений (32 кольца на один палец, 18 колец на два и на три пальца, 38 пар серег, пять колье, один браслет на ладонь, одни часы-браслет, четверо ювелирных часов), не только самая большая коллекция Dior Joaillerie, но и самая абстрактная. Все, что создавала де Кастеллан в предшествующие годы, было очень предметно: украшения всегда напоминали то кружева, то фонтаны Версальского парка, то люстры дворцов, то шелковые ленты кутюрного платья. В Gem Dior от этой предметности остались только камни, впрочем, таких же контрастных сочетаний, как и раньше, но только эта асимметрия объединяет данное собрание с предыдущими. «Когда смотрю на Gem Dior, у меня возникает чувство, будто я положила все свои коллекции последних 20 лет в шейкер, а на выходе получила крупные цветные пиксели,— говорит Виктуар.— Ведь в конце концов остаются лишь материал и цвет».

В «шейкер» Виктуар попали бриллианты, изумруды, рубины, разноцветные сапфиры, шпинели, танзаниты, турмалины, рубеллиты, спессартины, цавориты, гранаты всех возможных огранок, среди которых «багет», «квадрат», «груша», «маркиза», «кушон» и «овал» — самые узнаваемые. А название коллекции строится на игре слов. Gem переводится с английского как «драгоценность» и одновременно созвучно французскому «J’aime» — «Я люблю». Появление юбилейного собрания на свет праздновали три дня на специальном мероприятии в Венеции. В качестве места действия генеральный директор и председатель совета директоров дома Dior Пьетро Беккари предложил старинное палаццо Лабиа. Но не только из-за фресок Джованни Баттисты Тьеполо в интерьерах. В 1951 году Кристиан Диор прибыл в Венецию по приглашению французского миллиардера и мецената мексиканского происхождения Карлоса де Бестеги в числе тысячи с лишним других гостей на костюмированный бал, который впоследствии признали одним из самых масштабных за всю историю ХХ века.

Часы La D de Dior Precieuse a Secret, 21 мм, розовое золото, сапфиры, кварцевый механизм

Часы La D de Dior Precieuse a Secret, 21 мм, розовое золото, сапфиры, кварцевый механизм

Фото: Dior Joaillerie

Чествование Gem Dior задумывалось не таким пышным: всего 200 гостей, среди которых были клиенты дома, журналисты и инфлюенсеры. Первый день ознаменовался презентацией Gem Dior, и впервые для демонстрации ювелирной коллекции дом Dior пригласил моделей. В воздушных бальных платьях из тюля, шифона и тафты, придуманных креативным директором модного направления Dior Марией Грацией Кьюри, девушки расположились на старинных диванах и креслах на фоне фресок Тьеполо, а затем прошлись по импровизированному подиуму, пока гости наслаждались роскошным ужином в камерной обстановке. На следующий день было балетное представление «Белая ночь» в Teatro Malibran, дань уважения композитору Филипу Глассу — костюмы для действа также разрабатывала Мария Грация Кьюри совместно с костюмерами Римской оперы,— и ужин в знаменитой Scuola Grande di San Rocco, чьи стены украшают работы Тициана, Джованни Беллини и Тинторетто. Третий день праздника был посвящен отдыху и прогулкам по Венеции.

Балет «Белые ночи» на презентации Gem Dior в Венеции, костюмы Dior

Балет «Белые ночи» на презентации Gem Dior в Венеции, костюмы Dior

Фото: предоставлено Dior

В ознаменование 20-летней вехи в истории дома 15 ноября в издательстве Rizzoli выходит 352-страничная книга «Dior Joaillerie: Словарь Виктуар де Кастеллан» (Dior Joaillerie: The Dictionary of Victoire de Castellane). Построенная по принципу словаря (как и обещает название) книга состоит из 26 глав, каждую из которых сопровождают превосходные иллюстрации — в общей сложности 300 штук. Здесь есть и первые коллекции, и знаменитые вещи, и Gem Dior — самая необычная коллекция Виктуар де Кастеллан.

Екатерина Зиборова


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