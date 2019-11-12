Наши ДНК схожи Селин Ассимон и Эммануэль Тарпин о совместной работе для de Grisogono

Осенью этого года швейцарская ювелирная марка de Grisogono объявила об инициативе Creativity in Residence: к сотрудничеству планируется привлекать независимых дизайнеров. Срок контракта оговорен заранее — один год для каждого. Первым пригласили 26-летнего ювелира Эммануэля Тарпина, основавшего собственную студию высокого ювелирного искусства в начале 2017-го. В декабре того же года его серьги из титана были проданы на аукционе Christie’s Magnificent Jewels. Генеральный директор de Grisogono Селин Ассимон и Эммануэль Тарпин рассказали, что стоит за этим совместным проектом.

Как появилась идея сотрудничества с приглашенным дизайнером?

Селин Ассимон: Я пришла в компанию в январе 2019 года, и одной из главных моих задач было обеспечить творческому ядру бренда постоянную подпитку. Чтобы вдохнуть в нашу креативную студию новые силы, мы придумали трехуровневую программу Creativity in Residence. Первый уровень — работа с приглашенным дизайнером в течение года; второй — создание совместных капсульных коллекций с художником, амбассадором бренда; третья — учреждение стипендии на ювелирном факультете швейцарской школы HEAD.

Почему вы выбрали именно Эммануэля для первого года сотрудничества?

С. А: Я заметила его еще на аукционе Christie’s 2017 года и, когда пришло время приглашать дизайнера, сразу вспомнила о нем. У Эммануэля очень необычный, скульптурный подход к объему и материалам — это близко эстетике de Grisogono.

Генеральный директор de Grisogono Селин Ассимон Фото: предоставлено de Grisogono

Какими качествами вы хотели наделить бренд, пригласив молодого многообещающего специалиста?

С. А.: У каждого художника свой взгляд, мы хотим с помощью динамичного подхода молодых дизайнеров к ювелирному искусству обогатить историю de Grisogono. Бренд был создан в 1993 году, но за это время успел уверенно заявить о своей особенной ДНК, где искусство занимает центральное место.

Вопрос дизайнеру: каково это было — работать над коллекцией для такого известного бренда, как de Grisogono?

Эммануэль Тарпин: Знаете, это сотрудничество было очень естественным. Наверное, потому, что наши творческие ДНК с de Grisogono схожи. Для бренда характерны большие объемы, сочетание контрастных цветов, использование новых материалов и крупных драгоценных камней. Все это близко и мне. И конечно, я в полном восхищении от профессионализма мастеров креативной студии de Grisogono.

Сколько времени ушло на разработку проекта?

С. А.: Впервые я связалась с Эммануэлем осенью 2018 года, в начале 2019-го стартовала работа над эскизами, а в июне мы запустили производство.

Ювелир Эммануэль Тарпин Фото: предоставлено de Grisogono

Приходилось ли вам много перерисовывать или эскизы утвердили с первого раза?

Э. Т.: Пришлось, конечно, дорабатывать некоторые детали, но вообще все случилось довольно быстро.

Что стало отправной точкой при работе над украшениями: архивы или вдохновение?

Э. Т.: Архивы я, разумеется, пересмотрел тщательно, но, поскольку, как я и сказал, это сотрудничество очень естественное, в основном я руководствовался собственным вдохновением. Готовя первую капсулу, я обратился к моде от-кутюр, и мне очень хотелось поработать с черными бриллиантами, поэтому я выбрал черно-белую гамму, характерную для стиля de Grisogono. При создании зимней серии я думал о заснеженных пейзажах, а при работе над весенней — о теплом солнце и красках Средиземноморья.

Серьги Prologue, белое золото, белые и черные бриллианты Фото: de Grisogono

Сколько всего вещей в коллекции?

С. А.: В первой капсуле шесть украшений в черно-белой гамме. Зимой, в начале 2020 года, мы хотим выпустить следующую серию в синих тонах, весной последует еще одна, разноцветная, яркая.

Как вы планируете продавать эти вещи, по всему миру или на частных презентациях?

С. А.: Эти изделия хоть и не уникальны, но по концепту очень близки идее украшений, создаваемых на заказ. Поэтому и продаваться они будут в наших бутиках по всему миру, но у наших самых лучших, избранных партнеров.

Беседовала Екатерина Зиборова