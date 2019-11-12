Мне нравится удивлять

В этом году парижская ювелирная марка Messika представила новый формат украшений, который можно назвать middle class high jewellery,— регулярные коллекции с бриллиантами высокой каратности. До конца года некоторые из них появятся и в России. Создатель и креативный директор марки Валери Мессика рассказала «Стиль. Украшения» о том, где черпает вдохновение, о новых музах и предпочтениях российских клиенток.

Почему вы назвали коллекцию высокого ювелирного искусства в честь рок-баллады «Born To Be Wild» группы Steppenwolf?

Я обожаю музыку, она — один из главных источников вдохновения для меня. Коллекция этого года о покорительнице пустынь Дикого Запада, и мне понадобилась рок-песня, чтобы передать ее настроение. Я не знаю наизусть слов этой баллады, но, мне кажется, она посвящена моей героине. А еще мне нравится контраст между изящными бриллиантами, c их утонченностью, блеском, и дикой, суровой пустыней. Встретить посреди пустыни женщину в бриллиантах — неожиданность, но я обожаю неожиданности.

Почему вы вообще выбрали тему пустыни?

Несколько лет назад мы были в Лас-Вегасе по делам, и я не упустила возможности посмотреть на Большой Каньон и песчаные дюны Дикого Запада. Там много скал и камней — эти пустыни сильно отличаются от североафриканских. Игра света на скалах в течение дня, когда получается этакое деграде из красных, желтых и рыжих бликов, напомнила мне блеск бриллиантов. И я решила написать свою бриллиантовую историю о пустыне.

В коллекции Born To Be Wild вы впервые использовали помимо золота и бриллиантов еще и необычные материалы — дерево и перья.

Да! Я сделала комплект Black Hawk из черной южноамериканской древесины зирикот, чокеры и браслеты на плечо Diamond Catcher с птичьими перышками, как у индейцев. Для меня важно, чтобы бриллианты двигались вместе с их обладательницей, поэтому все украшения Messika очень гибкие и подстраиваются под движения хозяйки. В этой коллекции я разместила вокруг бриллиантов огранки «маркиза» более мелкие бриллианты — так появились еще и бриллиантовые перья, которые движутся как настоящие.

В отличие от других парижских ювелирных домов вы представляете всего одну коллекцию высокого ювелирного искусства в год. Почему?

Мы молодая марка, нам всего 14 лет. У нас небольшая команда, и я предпочитаю сделать один, но ошеломляющий запуск, а не два скромных. Пока для нас два главных периода ювелирного календаря — выставка в Базеле, где мы представляем все наши новинки, и презентация высокого ювелирного искусства во время летней Недели от-кутюр в Париже.

И потом в течение года в показанных коллекциях появляются новые украшения?

Именно так. Мы всегда дополняем январскую коллекцию к июльской презентации в Париже. В этом году я добавила украшения с редчайшими желтыми и розовыми бриллиантами. Один из комплектов под названием Saguaro в белом золоте пришелся по вкусу русским байерам, и скоро вы сможете увидеть его в Москве. А еще мне очень нравится удивлять моих клиентов. Десять лет назад мы первыми предложили девушкам носить бриллиантовые каффы вместо серег. В этом году я решила добавить в коллекцию Born To Be Wild заколку для волос Diamond Catcher, пирсинг для носа Wild Moon и маску Desert Bloom. Маску купили сразу после публикации в Instagram. Так что моя шалость снова удалась.

Почему в коллекции Born To Be Wild появились украшения fine jewellery с меньшей каратностью бриллиантов?

Этот сегмент очень хорошо работает, продажи растут с каждым годом. Бриллиантовые украшения fine jewellery идеально соответствуют философии Messika — мы предлагаем драгоценности на каждый день. Они доступнее по цене, и их хочется носить чаще. В этом сегменте у нас меньше конкурентов, и нам удается быть более заметными на рынке. К тому же украшения fine jewellery можно создавать в любом количестве. Часть новой коллекции, выполненная в розовом золоте, будет представлена только на российском рынке.

Что предпочитают ваши российские клиенты?

Русские женщины очень любят бриллианты. Обожают их! У вас нет комплексов, вам нравится быть женственными и носить красивые украшения. Наши русские клиенты — это поколение молодых успешных женщин от 28 до 35 лет. Им не хочется носить те же марки, что есть у мам. Им хочется показать, что их стиль отличается. Они покупают бриллиантовые каффы, им нравятся неожиданные решения. Наш абсолютный бестселлер в мире, и Россия не исключение,— браслеты Move.

А какие украшения в повседневной жизни предпочитаете вы сами?

Сегодня на мне кулон в виде сердечка, прототип капсульной коллекции ко Дню святого Валентина. Я всегда пробую на себе наши новинки — я должна быть уверена, что в них комфортно. А еще я никогда не расстаюсь с моим самым первым изобретением — браслетом Skinny, он ложится точно по руке, как татуировка, и идеально сочетается с любыми украшениями. В моем случае — с браслетами Romane и Noa, которые я назвала в честь дочек. Так они все время со мной, где бы я ни была.

Браслет Skinny Shaman, розовое золото, бриллианты Фото: Messika

В какой момент вы поняли, что будете создавать свою собственную марку?

Отец всегда хотел, чтобы я работала на него. Вместе мы объездили полмира в поисках лучших бриллиантов. Но в какой-то момент я поняла: даже несмотря на то, что мне нравится его дело, оно не для меня. Торговля бриллиантами очень мужской и консервативный мир. И мне захотелось доказать им всем, что бриллианты — это классно и модно, что женщинам не нужно ждать предложения руки и сердца, чтобы их носить, что мы можем покупать их сами и надевать каждый день. Так я начала создавать украшения сперва для себя, потом для мамы и подруг. Когда проект был готов и я сказала папе, чем хочу заниматься, он предложил стать моим бизнес-партнером. Так началась история Messika.

В этом году вы работали сразу с тремя музами — топ-моделями Кейт Мосс и Джоан Смоллс и актрисой Сильвией Хукс. Почему выбрали именно их?

Кейт — икона стиля и просто сильная женщина, на которую мне всегда хотелось равняться. У всех моделей ее уровня есть стилисты, а она сама решает, как ей одеваться, и диктует тенденции всем остальным. Помните, когда стало модно носить серые джинсы скинни? Это случилось благодаря Кейт. Все брали пример с нее. Но работать только с ней было бы слишком скучно. Messika — история о ярких и сильных женщинах, мне захотелось подчеркнуть этот постулат, собрав когорту классных героинь. С Джоан Смоллс мы пересеклись на одном из мероприятий, и мне безумно понравилось, как на ней смотрятся бриллианты. Я решила, что она отлично дополнит Кейт. Почему я выбрала Сильвию? Мне нравится в каком-то смысле эпатировать наших клиентов и захотелось показать украшения на непривычной для них героине. Я впервые работала с актрисой, а не с профессиональной моделью. Сильвия такая же классная девчонка, как и мои клиентки. С ней проще себя идентифицировать. На момент съемки у нее была ультракороткая стрижка, и мне показалось, что ее стиль идеально подходит моей рок-коллекции Born To Be Wild. Кстати, вы скоро увидите Сильвию в сериале «See» на Apple TV. Она исполняет главную роль — королевы галактики, где все утратили способность видеть.

В следующем году Messika исполняется 15 лет. Как собираетесь отмечать?

У нас очень много проектов, про которые я пока просто не могу рассказать.

Но вам точно будет на что посмотреть. Мы хотим сделать несколько эксклюзивных капсул.

А еще мы открываем следующей осенью наш первый бутик в Москве. Мне даже не верится, что мы к этому пришли: время так быстро пролетело. Мы начали семь лет назад с одной маленькой витрины в ЦУМе, постепенно расширяли ассортимент, а теперь у нас будет не просто корнер — настоящий shop in shop.

Беседовала Лидия Агеева