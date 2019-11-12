«Простота — самое большое усложнение»

Дизайнер и креативный директор часового направления Bvlgari родился в Неаполе, изучал промышленный дизайн в Риме — ему ли не знать, какие культурные традиции лежат в основе итальянского дизайна! В туринском Centro Stile Fiat Фабрицио Буонамасса научился управлять проектами, а в 2001 году отправил несколько предложений по часовому дизайну в компанию Bvlgari — и получил приглашение на работу в римский ювелирно-часовой дом от Паоло Булгари, тогдашнего генерального директора бренда.

Часовое направление Bvlgari развивается с грандиозной скоростью — в этом году Octo Finissimo установили очередной рекорд.

Все благодаря нашей мануфактуре. С точки зрения дизайна Octo Finissimo — настоящая коллекция в том смысле, что, создавая новую модель, нужно лишь добавить счетчики, спроектировать кнопки, следовать технологии производства того или иного материала. В этих часах главное действующее лицо актер — механизм, эстетика — следствие.

Как строится работа часового дизайнера? Как вы готовите задание для отдела разработок?

Serpenti Seduttori, 33 мм, сталь, белое золото, бриллианты, кварцевый механизм Фото: Bvlgari

Обычно я прихожу к ним с одним и тем же вопросом: возможно ли сделать усложнение такого типа? На что, как правило, получаю один и тот же ответ: нужно все хорошенько проверить, изучить и подождать десять дней, неделю, месяц, год, которые могут уйти на разработку. Особенно если нельзя использовать компоненты из других механизмов и нужно разработать принципиально новый. Все возможно, это же просто часы! Надо только найти способ, технологию, актеров в команду. Представьте, что мы придумывали бы ракету, которой предстоит полет на Луну... Все возможно, но на это нужно время.

Как дизайнер, какими часами Bvlgari вы особенно гордитесь?

Я по-настоящему горжусь коллекцией Finissimo, но не одним каким-то продуктом, а концептом в целом. Мне нравится сама идея Finissimo как элегантный и современный способ носить часы. Я люблю Serpenti, потому что в 2009 году мы буквально заново придумали эту линию. А сегодня вы видите новый удивительный продукт, Serpenti Seduttori. У них просто потрясающий браслет! Кажется простым, но он очень сложный. В одном браслете использовано четыре звена, которые выглядят похоже, но все разные. Задача состояла в том, чтобы создать максимально гибкий браслет, способный распластаться на столе.

Фрагменты браслета часов Serpenti Seduttori из розового золота с бриллиантами Фото: Bvlgari

Сделать четыре разных звена — ваша идея?

Мне хотелось одного — увидеть их на столе абсолютно плоскими. Зачем? Не потому, что я сумасброд, а потому, что в этом случае они будут идеально сидеть на запястье. Как и браслет Finissimo. Эти часы — настоящая проблема, после того как походишь в них, другие носить невозможно. Они как вторая кожа: нечто очень интимное, что всегда идеально повторяет контуры тела. Если честно, это мой первый часовой браслет — обычно я предпочитаю кожаный ремешок. Браслет для Serpenti Seduttori я создавал по тому же принципу.

Я как-то с удивлением услышала от мужчины, что он с удовольствием носил бы Serpenti.

Знаете, а я не удивлен. В нашем лондонском бутике на Нью-Бонд-стрит я видел двух джентльменов из Арабских Эмиратов, которые примеряли часы Serpenti из серии high jewellery, с бриллиантами и изумрудами. Среди наших клиентов есть мужчины, которым нравятся Serpenti, и женщины, которые с удовольствием носят Octo Finissimo. Но если я начну смешивать коллекции, мы придем к полному хаосу и перестанем быть узнаваемыми как бренд. Octo Finissimo — наш мужской амбассадор, Serpenti — женский. Сейчас время быть предсказуемыми. Возможно, через 10–15 лет появятся Serpenti для мужчин и Octo для женщин. Но случится это не сегодня, хотя вопрос пола в современном мире, по сути, уже не существует. Молодое поколение любит быть частью творческого процесса, когда все можно смешивать, менять по собственному желанию, начать делать рисунки на футболках по €5, например, или носить часы не так, как все.

Serpenti Seduttori, 33 мм, розовое золото, бриллианты, кварцевый механизм Фото: Bvlgari

О чем вы думаете в первую очередь — о том, какой образ помогут создать ваши часы, или о формах и геометрии новых моделей?

На формах и геометрии я, признаюсь, и вправду помешан: в голове всегда крутятся разные «неопознанные объекты». Но иногда действительно встречаются леди или джентльмен, которые очень оригинально носят часы. Самое сложное — смешивать и сочетать вещи, аксессуары, и этот аспект меня очень интересует. В Токио, Майами, Лос-Анджелесе, Риме, Милане, Париже, Москве я всегда брожу по улицам, изучая людей. И заметил, что иногда люди носят сумки, обувь, аксессуары, часы, колье, браслеты так, а не иначе просто потому, что им так нравится, не ища дополнительных смыслов. Часто вещи, которые меняют нашу жизнь, очень просты. Мысли типа «Я должен найти идею, непременно должен найти идею» ни к чему не приводят. А иногда что-то вдруг привлекает мое внимание, не знаю почему, начинаю делать зарисовки, сначала это нечто очень странной формы, а через десять минут — часы, готовый продукт. Моя антенна всегда настроена на отслеживание деталей — я заметил, какое у вас кольцо, какие часы, серьги, знаю все нюансы декора этой комнаты — это часть моей повседневной жизни, тут все происходит абсолютно бессознательно.

Для художника важно оставаться бессознательным?

Да! Для меня простота — самое большое усложнение. Но ее нельзя искать, иначе она становится неестественной. Один журналист сказал о новых Serpenti Seduttori, что они выглядят так, словно существуют давным-давно и уже много лет остаются неотъемлемой частью нашей жизни. Другой заметил: они настолько просты, что непонятно, почему никто их не придумал раньше. Между тем они вовсе не просты. Они должны выглядеть простыми, но иногда уходит очень много времени на то, чтобы спрятать технологию. А моя работа — переводить технические нюансы в эмоции.

Часы категории high jewellery, должно быть, совершенно другая история…

Для меня подход всегда одинаков: можно проектировать стул, машину, часы, солнцезащитные очки, пару обуви — нужно очень хорошо понимать технологию производства. Самая большая ошибка дизайнера: работая над деревянным столом, держать в голове технологию производства стола из стали. Каждый раз это компромисс, поэтому я всегда советуюсь с нашим отделом разработок. Например, на разработку браслета новых часов Serpenti Misteriosi Pallini ушел почти год.

Создается впечатление, что браслет в часах для вас — главное…

Нет, что вы! Просто изготовление часовых браслетов — очень сложный процесс. Браслет должен быть комфортным, гибким, у него должна быть раскладная застежка и ко всему этому — оригинальный дизайн.

Serpenti Misteriosi Pallini появились в 1980-х. Что вы поменяли в новой версии?

В винтажной версии шарики неподвижны, в новой — каждый шевелится с легким шелестом: создается ощущение, что у вас на руке золотая змеиная чешуя. Такова была изначальная задача, но мы пошли дальше — появилась возможность ставить и удалять шарики по желанию, словно это пиксели, возможность золотой шарик заменить бриллиантом. Для этого пришлось каждый шарик крепить вручную к тонкой золотой сетке-основе, один за другим.

Отдел разработок, наверное, вас побаивается…

(Смеется.) Да уж, этот браслет стал настоящим кошмаром для них. Но есть вещи, которые клиент не должен видеть, и над этим приходится долго работать. Вы надеваете браслет, и сидит он просто идеально. И так с каждой новой моделью — нужно иметь цели, представлять, что это не просто браслет, а платформа, которую мы будем разрабатывать дальше и дальше.

Беседовала Екатерина Зиборова