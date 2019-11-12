«Это был исторический запуск»

2019 год ознаменовался десятилетием партнерства швейцарской часовой мануфактуры Audemars Piguet и Большого театра России. По этому случаю 31 октября в Москве была официально представлена выпущенная ограниченным тиражом серия часов Code 11.59 Bolshoi Limited Edition. Количество экземпляров — 99 — соответствует «разнице в возрасте»: театр основан в 1776 году, мануфактура — в 1875-м. Коллекцию Code 11.59 представили в январе на Женевском часовом салоне, и запуск лимитированной серии в том же году происходит впервые в истории компании. Модель отличают корпус из белого золота, дымчато-синий циферблат, выполненный в технике горячей эмали, специальное изогнутое с обеих сторон сапфировое стекло, сложная архитектура корпуса, новый мануфактурный калибр 43.02 и — гравировка логотипа Большого театра на роторе из розового золота. Новинка доступна исключительно в московских бутиках, которых уже два — к ГУМу добавился открытый в день презентации часов бутик в Петровском Пассаже — и которыми компания теперь управляет напрямую, без посредников. Бренд-директор Audemars Piguet Оливия Джиунтини, приехавшая в Москву на запуск часов и открытие бутика, рассказала «Стиль. Украшения», что стоит за партнерством с крупнейшим театром России.

Как возникла идея сотрудничества с Большим театром?

В 2008 году, когда российское представительство Audemars Piguet только разворачивалось, мы работали в основном с парусным спортом и автогонками. Поскольку для России это не очень актуально, мы с радостью приняли предложение о сотрудничестве с такой значимой для страны организацией, как Большой театр.

В чем именно заключается партнерство?

Компания выступает официальным спонсором театра, а значит, поддерживает его деятельность в целом. Вершиной партнерства стал выпуск ограниченных тиражей часов. Первая серия была изготовлена в 2011 году к открытию Исторической сцены после реконструкции, теперь вот вторая.

Каковы коммерческие результаты первого запуска?

Тогда, напомню, это была модель на базе часов Jules Audemars, выпущенная также в 99 экземплярах, 50 в розовом золоте и 49 — в белом. Выпуск пришелся на сложные времена, после кризиса 2008–2009 годов. Но мы все продали. Причем все в России, за исключением одного экземпляра в Женеве и одного в Дубае.

Почему цветом циферблата новых Сode 11.59 стал синий?

Очень просто. Синий — любимый цвет наших клиентов в России. В регулярной коллекции Code 11.59 уже есть модель с синим эмалевым циферблатом, мы взяли ее за основу. Но оттенок синего для специального выпуска другой, не тот, что в основной коллекции.

Сode 11.59 by Audemars Piguet Bolshoi Limited Edition, 41 мм, белое и розовое золото, эмаль, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 70 часов Фото: Audemars Piguet

Помимо симпатии к синему цвету известны ли еще какие-то предпочтения клиентов в России?

Мы знаем, что наши основные клиенты здесь очень сведущи в технических вопросах. Есть более молодая аудитория, которая только начинает к нам обращаться, и они не так хорошо информированы. Бренд активно развивается во всем мире и его дух интересен молодому поколению, так что Россия здесь — не исключение. И молодые быстро учатся всему, что связано с часовым мастерством. Есть еще одна особенность — в России женщины покупают массивные часы чаще, чем в других странах. Очень интересно посмотреть, как Code 11.59 ответит и на этот запрос, ведь они универсального размера, так что подойдут и мужчинам, и женщинам.

Коллекцию Code 11.59 запустили в начале 2019-го. Каковы отзывы сейчас, когда год близится к концу?

Это был исторический запуск для нас. Последний раз нечто подобное было в 1972-м с коллекцией Royal Oak. В этом году мы запустили сразу 13 моделей, три новых калибра — это очень серьезно. За Code 11.59 стоят масштабные технические инновации. Другой важный момент: мы шли против нашей аудитории и за новой. Мы знамениты часами Royal Oak, но не раз слышали, что некоторым из тех, кому близок дух бренда, чужд дизайн Royal Oak. И мы создали модель для этих людей — для тех, кто любит более традиционные, круглые часы. За этот год аудитория обновилась наполовину, а значит, цель достигнута — дизайн новых часов привлекателен для новой аудитории. Это прекрасно, потому что сразу после женевской презентации было много негативных отзывов, но коллекция нравится все большему количеству людей. После того как мы запустили ремешки голубого, белого и серого цветов, к нам стали обращаться и женщины.

Какая модель из существующих 13 Code 11.59 самая популярная сегодня?

В топ-3 входят два хронографа, которых все очень ждали, и трехстрелочник с циферблатом белого цвета, что для нас стало неожиданностью. Это самая простая модель и та, которую больше всех критиковали после SIHH.

Сложно было произвести лимитированную серию в один год с новой коллекцией?

Вызов есть всегда. Произвести 40 тыс. часов в год, сделать новую коллекцию из 13 моделей…

И когда к этому добавляется еще и лимитированная серия, конечно, работы прибавляется, но мы были готовы к этому заранее.

Насколько заранее?

Первые обсуждения начались два-три года назад. Так что этот проект родился естественно и не в последнюю минуту, мы планировали его к десятилетию нашей дружбы с Большим театром. Но все равно от такой маленькой мануфактуры, как наша, создание моделей для празднования партнерств требует больших усилий.

Все 99 экземпляров готовы?

Сode 11.59 by Audemars Piguet Bolshoi Limited Edition, 41 мм, белое и розовое золото, эмаль, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 70 часов Фото: Audemars Piguet

Несколько часов уже в Москве, но мы стараемся растянуть удовольствие и оставить несколько моделей на следующий год.

Как вы собираетесь представить их клиентам?

В рамках частных показов. Но модели можно увидеть и в обоих наших бутиках — в ГУМе и в Петровском Пассаже.

Как развивается ваше российское партнерство? Нет ли планов запустить масштабный спецпроект с Большим театром?

Десять лет — одновременно много и мало. За это время наша российская команда стала частью семьи Большого театра. Наше партнерство очень органично, и слову «спонсорство» я предпочитаю «меценатство». Мы вносим свой вклад, поддерживаем театр во всех его начинаниях. Но особенно нам близка Молодежная оперная программа Большого театра. Открытие и поддержка молодых талантов — один из основополагающих принципов философии Audemars Piguet, и мы стараемся следовать ему во всех наших партнерствах. Недавно мы пригласили участников этой программы выступить в гольф-клубе, у других наших партнеров. В общем, мы предпочитаем естественное развитие событий и пока не планируем делать специальную постановку.

Для Audemars Piguet масштабная программа поддержки искусства по всему миру стала важной частью развития бренда. Какое место здесь занимает партнерство с Большим?

Сode 11.59 by Audemars Piguet Bolshoi Limited Edition, 41 мм, белое и розовое золото, эмаль, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 70 часов Фото: Audemars Piguet

Когда в 2012 году Франсуа-Анри Беннамиас вступил в должность генерального директора компании, было решено делать акцент на двух направлениях: гольф и современное искусство. По прошествии семи лет мы видим: область современного искусства выходит на первый план. Гольф по-прежнему с нами, плюс в этом году мы добавили музыку и гастрономию. Большой театр в этой палитре одновременно исключение и не исключение. Среди наших партнеров нет другого балетного или оперного театра, Большой единственный. У этого театра вообще нет аналогов в мире — другой организации, которая настолько сильно закреплена в культурном сознании местного населения, не существует. Да, мы в основном концентрируемся на современном искусстве. Но партнерство с Большим театром для нас — способ выразить уважение русской культуре, быть ближе к нашим клиентам в России, соответствовать их менталитету и настроениям.

Беседовала Екатерина Зиборова