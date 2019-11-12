Ломаная перспектива

Серия Vertigo (в переводе с английского — «головокружение») — последняя часть стартовавшей в прошлом году ювелирной трилогии «Измененная перспектива» британской марки Stephen Webster. При производстве новой серии ювелир впервые использовал титан с трудоемкой инкрустацией бриллиантов багетной огранки. Помимо титана есть и желтое золото, сочетание черной и белой эмали, серые шпинели и красные гранаты. Энергичные угловатые формы, цвет и игра с перспективой делают украшения Vertigo ультрасовременными. В серии представлен полный комплект: подвески, браслеты, серьги и кольца, но главный акцент сделан на серьги. Благодаря обзору с трех сторон серьги в полной мере передают впечатление ломаной перспективы в трехмерном пространстве.

В движении

Фото: Akillis

Французская марка Akillis снова обратилась к символу креста. В коллекции Python основательница бренда Каролина Гаспар предложила новый облик кулона, браслета и совсем уж необычной серьги (крест стал завершением пребывающей в постоянном движении серьги-цепочки). Представленная в 2015-м, теперь коллекция пополнилась шестью новыми моделями крестов. Роскошь здесь проявляется в богатой инкрустации бриллиантами, утонченность — в изящных формах подвесок, объемных и женственных, а изыски дизайна — в характерной для марки золотой имитации чешуек змеиной кожи. Украшения в продаже в бутиках марки с 1 ноября.

Счастье освобождения

Фото: Montblanc

Дизайн коллекции пишущих инструментов Montblanc Bonheur Weekend («Счастливый уикенд», в переводе с французского и английского) навеян поистине революционными переменами в моде 1920-х годов, когда женщины, освободившись от корсетов, стали отдавать предпочтение одежде элегантной, но практичной.

Корпус (на него нанесен серийный номер) и колпачок ручки Montblanc Bonheur Weekend из белой и темно-синей драгоценной смолы украшает зажим с платиновым напылением, на золотое перо нанесено изображение падающей звезды. Стильный полосатый колпачок ручки ассоциируется с элегантной, но не стесняющей движений блузой фасона «тельняшка» — без малого 100 лет назад француженки завели моду ездить в таких на моря,— а корпус изгибами напоминает женскую фигуру.

Броское заявление

Фото: Harry Winston

Американский ювелирный дом Harry Winston представляет коллекцию уникальных коктейльных колец с драгоценными камнями Winston Candy by Harry Winston. Оранжевые гранаты спессартины (14,19 и 16,69 карата), зеленый (19,67 карата) и розовый (11,22 карата) турмалины, розовый (10,59 карата) сапфир, красная (16,32 карата) и ярко-фиолетовая (17,29 карата) шпинели — эти эксклюзивные камни в обрамлении бриллиантов стали центром очень ярких и необычных для Harry Winston коктейльных колец. Источником вдохновения для Winston Candy послужили архивные эскизы 1950–1960-х годов, времени, когда ювелирная эстетика подразумевала очевидную демонстрацию достатка и роскоши. Для Гарри Уинстона это означало создание драгоценностей с использованием неожиданных цветовых комбинаций и сочетаний камней, цветом напоминавших сладости. Ювелиры Harry Winston работали над коллекцией Candy более года, и в ноябре она наконец поступила в московский бутик марки в Столешниковом переулке.

Лазурит для силы мысли

Фото: Pasquale Bruni

В российские бутики Mercury поступили новые украшения итальянской марки Pasquale Bruni из серии Lakshmi. Коллекция навеяна образом цветка лотоса, символа духовной силы. Считается, что такой талисман, как лотос, добавляет женщине чувственности, ощущения гармонии и красоты. Стилизованные листья лотоса на украшениях Lakshmi покрыты лазуритами и лунным камнем. Идею — сочетать синий с молочно-белым — креативному директору марки Эуджении Бруни подсказал ночной пейзаж: луна, отражавшаяся в водной глади озера. Поклонница ведической астрологии, Эуджения верит, что лазурит дарит человеку креативную энергию и силу мысли. В лазуритовой линии Lakshmi три вида украшений: серьги, кольцо и браслет. И продаваться они будут исключительно в России.

19 карат для «Бесконечности»

Компания Jacob & Co была создана Джейкобом Арабо в Нью-Йорке более 30 лет назад, и известность ей принесли яркие дизайнерские решения. Уже к середине 1990-х Джейкоб Арабо мог похвастаться дружескими отношениями со многими знаменитостями. Создавая украшения, ювелир ищет вдохновение в образе жизни звездных клиентов. В серьгах Infinia запечатлен знак бесконечности: круг, символизирующий нескончаемую страсть, которой часто бывает исполнена жизнь звезд, и вечную любовь — удел избранных, не зависящий от звездности. Серьги из белого золота с бриллиантами общим весом более 11 карат и рубинами общим весом около 8 карат созданы в единственном экземпляре, найти их можно в одном из бутиков Mercury.

Узлы и узы

В серьгах Entanglement британского ювелирного дома Garrard 284 бриллианта общим весом чуть больше 2 карат и 18 нитей с бусинами из ограненных желтых сапфиров. Разделив эти цифры на два, получаем количество драгоценных камней в одноименной подвеске. Ранее в коллекции Entanglement были представлены украшения с жемчугом, синими сапфирами, рубинами, изумрудами, аквамаринами, теперь к ним добавились и жизнерадостные желтые сапфиры. А основной мотив коллекции — любовный узел и знак бесконечности одновременно — впервые появился на тиаре «Узелки любви» королевы Марии Текской в 1913 году, а затем перекочевал и на любимые украшения ее невестки, Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской. Основанный в 1735 году, Garrard — старейший ювелирный дом мира — до сих пор остается официальным ювелиром британской короны. Королевский подход к драгоценностям ощущается в каждом украшении марки, новые Entanglement — тому яркий пример.