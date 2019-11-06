Михаил Маряхин назначен топ-менеджером «Тольяттиазота»

Депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин назначен заместителем генерального директора — директором по взаимодействию с государственными органами власти ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» — управляющей организации ПАО «Тольяттиазот». По информации пресс-службы предприятия, этот пост он занимает с 1 ноября 2019 года.

По данным «Тольяттиазота», основными направлениями деятельности Михаила Маряхина будут продвижение стратегических вопросов компании в федеральных и региональных органах власти, обеспечение участия предприятия в программах государственного уровня, а также взаимодействие с властными структурами по вопросам реализации программ и проектов ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».

Михаил Маряхин родился 13 февраля 1977 года в Тольятти. В 1999 году он закончил инженерно-экономический факультет Поволжского технологического института сервиса по специальности «Экономика и управление». В 2010 году получил второе высшее образование в Поволжской академии государственной службы им. П. А. Столыпина, специальность «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в банковской сфере в начале 2000х гг. С 2005 по 2011 год являлся депутатом думы Тольятти 4 и 5 созыва. С декабря 2011 года работает депутатом Самарской губернской думы, представляя «Справедливую Россию».

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») — ведущий производитель аммиака в России, одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т этого продукта в год. ТОАЗ также является одним из ключевых производителей карбамида в России, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты.

Андрей Сазонов