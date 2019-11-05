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«Русал» приостановит производство кремния на Урале из-за нерентабельности

ООО «Русал Кремний-Урал» (Каменск-Уральский) планирует с 1 декабря временно остановить работу производства. По данным «Интерфакса», это связано с убыточностью производства кремния, к которому привела устойчивая тенденция снижения цен на мировом рынке. Производство на Урале будет приостановлено до стабилизации цен.

На предприятии агентству сообщили, что на производстве работают 250 человек, 78 из которых останутся работать для поддержания оборудования, около 50 человек будут трудоустроены на Уральском алюминиевом заводе «Русала», 20 человек — в структурах подрядных организаций. Остальным предложат устроится на другие предприятия Каменска-Уральского. Сотрудникам будут произведены выплаты в соответствии с коллективным договором и законодательством РФ, добавили в компании.

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