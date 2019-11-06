Кассы узнают покупателей

Фискальные операторы продолжают искать способы монетизации собираемых данных. Крупнейший участник рынка «Эвотор» начнет собирать MAC-адреса смартфонов пользователей в радиусе 100 м. Предполагается, что это поможет магазинам, кафе и другим компаниям таргетировать онлайн-рекламу на клиентов и проходящих мимо людей.

Кассовые смарт-терминалы компании «Эвотор» будут считывать MAC-адреса мобильных устройств с включенным Wi-Fi в радиусе 100 м, рассказали “Ъ” в компании. Их сбор активируется с помощью приложения, которое владельцы касс могут скачать в магазине «Эвотор.Маркет». Собранные данные будут отправляться на рекламные площадки «Яндекса» и myTarget, после чего приложение рассчитает количество показов и будет следить за ходом рекламной кампании, а также сможет отслеживать посещение торговой точки пользователями после просмотра рекламы.

«Эвотор» работает под брендом «Платформа ОФД», среди ее совладельцев — Сбербанк, сооснователь Qiwi Андрей Романенко и УК «Атол». По собственным данным, компания обслуживает более 565 тыс. онлайн-касс. По оценке CNews, это крупнейший оператор фискального рынка с долей 26,6% от общего числа онлайн-касс на 15 марта 2019 года.

В проекте также участвует сервис «Квант» — совместное предприятие «Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком» в области big data. Предполагается, что он дополнит собранные «Эвотором» МАС-адреса идентификаторами из публичных сетей Wi-Fi для их трансфера на рекламные платформы. «Именно поэтому мы задействованы в проекте — массив MAC-адресов без дополнительных идентификаторов для рекламных платформ имеет ограниченный функционал. Он может помочь в измерении аудитории, но не в построении коммуникации с пользователем»,— пояснил гендиректор «Кванта» Артем Пуликов.

Это не первая попытка использовать накапливаемые фискальными операторами данные для таргетирования рекламы. Как сообщал “Ъ” 21 октября, «Эвотор» договорился о поставке обезличенных данных по всем проходящим через него чекам принадлежащей Сбербанку платформе Segmento. На их основе Segmento будет таргетировать баннеры и видеоролики в интернете на отдельные сегменты аудитории и оценивать эффективность кампаний. Продукты на основе big data для рекламодателей и бизнеса разрабатывают и другие операторы.

MAC-адреса уже используются для таргетирования наружной рекламы. Собрать их можно при подключении пользователей к публичным сетям W-Fi, где MAC-адреса применяются для идентификации. По данным DataDarvin, 83% мобильных пользователей не выключают Wi-Fi на своих гаджетах.

Впрочем, с использованием данных потенциально могут возникнуть проблемы. Как сообщал “Ъ” 29 октября, ограничить возможность считывания MAC-адресов планируют крупнейшие производители смартфонов, в первую очередь это может затронуть новые модели устройств на Android. В «Эвоторе» уверены, что трудностей с этим не возникнет. «Операторы Wi-Fi-аналитики уже научились работать с рандомизацией МАС-адресов. Наш сервис тоже учитывает существующие ограничения технологии»,— утверждает директор по развитию рекламных продуктов компании Игорь Оганесян.

Потенциально ограничение считывания MAC-адресов может уменьшить охват рекламной кампании за счет владельцев флагманских смартфонов. «В последние годы нет прямой корреляции между стоимостью смартфонов и уровнем дохода их владельцев. Поэтому аудитория с высоким доходом будет по-прежнему доступна»,— настаивают в «Эвоторе».

Для таргетирования рекламы выгоднее использовать оборудование сотовых операторов, спорит пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов. Он указывает, что оператор связи работает с номером телефона, а это «почти единственный стабильный идентификатор абонента, поэтому точность и надежность намного выше».

Анастасия Фролова