Григорий Богачев назначен главным дорожником Курска

Директор департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Олег Шестиперов, возглавивший департамент в конце июля, уволен по собственному желанию, сообщила пресс-служба городской администрации. На эту должность назначен Григорий Богачев, ранее возглавлявший региональный комитет промышленности и транспорта. Пост главного дорожника Курска стал вакантным в середине июня, после того как его покинула Надежда Пупко, ушедшая на пенсию.

О том, как ушел в отставку мэр Курска, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Хорошо, что не посадили, не расстреляли"».

Ирина Лобанова