05 ноября, вторник
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Корпоративные новости на “Ъ FM”

от

«Роснефть» по итогам девяти месяцев 2019 года подтвердила статус лидера среди публичных нефтяных компаний мира по добыче нефти. Согласно опубликованной во вторник производственной отчетности, компания в январе-сентябре увеличила среднесуточную добычу нефти на 0,6% — до 5,78 млн баррелей нефтяного эквивалента. При этом добыча жидких углеводородов выросла на 0,9% — до 172,1 млн тонн. Рост добычи в компании объяснили продолжением активной разработки новых крупных проектов, а также наращиванием производства на зрелых активах. «Роснефть» остается крупнейшим нефтепереработчиком России. В третьем квартале объем переработки нефти вырос на 20,5% — до 30,1 млн тонн. Также в отчетном периоде компания увеличила поставки топлива на внутренний рынок на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Нормативные объемы реализации топлива на бирже были перевыполнены более чем в два раза.

Apple выделит $2,5 млрд на решение жилищного кризиса в Калифорнии, говорится в заявлении компании. Половина средств пойдет на строительство жилья для людей с низким и средним доходом. Еще $1 млрд составит основу ипотечного фонда для помощи людям, которые впервые покупают жилье. Почти 30 тысяч человек уехали из Сан-Франциско за последние полгода — люди покидают регион из-за высокой стоимости недвижимости.

«АвтоВАЗ» возобновил работу в обычном режиме после инвентаризации, в которой была задействована часть сотрудников. Ранее из-за уменьшения числа заказов от дилеров автопроизводитель снизил скорость конвейера. Как сообщала газета «Ведомости», некоторые дилеры Lada отмечали излишки автомобилей на своих складах и говорили, что «АвтоВАЗ» снизил дилерские квоты на ноябрь и декабрь.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя