«Роснефть» по итогам девяти месяцев 2019 года подтвердила статус лидера среди публичных нефтяных компаний мира по добыче нефти. Согласно опубликованной во вторник производственной отчетности, компания в январе-сентябре увеличила среднесуточную добычу нефти на 0,6% — до 5,78 млн баррелей нефтяного эквивалента. При этом добыча жидких углеводородов выросла на 0,9% — до 172,1 млн тонн. Рост добычи в компании объяснили продолжением активной разработки новых крупных проектов, а также наращиванием производства на зрелых активах. «Роснефть» остается крупнейшим нефтепереработчиком России. В третьем квартале объем переработки нефти вырос на 20,5% — до 30,1 млн тонн. Также в отчетном периоде компания увеличила поставки топлива на внутренний рынок на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Нормативные объемы реализации топлива на бирже были перевыполнены более чем в два раза.

Apple выделит $2,5 млрд на решение жилищного кризиса в Калифорнии, говорится в заявлении компании. Половина средств пойдет на строительство жилья для людей с низким и средним доходом. Еще $1 млрд составит основу ипотечного фонда для помощи людям, которые впервые покупают жилье. Почти 30 тысяч человек уехали из Сан-Франциско за последние полгода — люди покидают регион из-за высокой стоимости недвижимости.

«АвтоВАЗ» возобновил работу в обычном режиме после инвентаризации, в которой была задействована часть сотрудников. Ранее из-за уменьшения числа заказов от дилеров автопроизводитель снизил скорость конвейера. Как сообщала газета «Ведомости», некоторые дилеры Lada отмечали излишки автомобилей на своих складах и говорили, что «АвтоВАЗ» снизил дилерские квоты на ноябрь и декабрь.