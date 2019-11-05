Второе заседание по делу «Седьмой студии» (новый процесс). Главное

Допрошен Алексей Малобродский. Он рассказал, что начал работать на «Платформе» как генпродюсер с 1 сентября 2011 года, а закончил 31 июля 2012-го, что запускался проект на личные деньги Итина и Серебренникова, что в рамках «Платформы» он не сотрудничал с бизнесменом Синельниковым, а договор с ним в деле от того времени — «сфальсифицирован следствием». Также Малобродский рассказал, что был недоволен работой бухгалтера Нины Масляевой, но Итин не стал ее увольнять, а Серебренников как огня чурался работы с деньгами и занимался только творческой частью проекта.
Обвинение вместо допроса свидетелей приступило к оглашению письменных материалов. Прокурор Олег Лавров читал тома уголовного дела, но не по порядку, а согласно «своей логике». Насколько можно было понять, он прослеживал разные аспекты дела по разным томам. К примеру, проследил по всем томам телефонные переговоры участников о налоговой проверке. Адвокаты указали, что эта проверка не касается сути предъявленного обвинения и что он приводит сведения, которые не доказывают вину их подзащитных.