DLP — решение проблемы утечки конфиденциальной информации

С каждым годом растет количество инцидентов, связанных с утечкой конфиденциальной информации. Например, в начале октября стало известно о двух крупных утечках — данных о кредитных картах клиентов Сбербанка и данных о клиентах домашнего интернета «Билайн».
Как правило, к утечкам информации приводят следующие события:
Утечки конфиденциальной информации могут привести к прямому финансовому ущербу, потере репутации компании, нерациональному использованию ресурсов на устранение последствий инцидента, штрафам и предписаниям со стороны регуляторов.
Основные функции DLP-систем — контроль каналов технических передач информации, таких как интернет-коммуникации и корпоративная почта, флеш-накопители, печать документов, облачные хранилища, социальные сети, системы мгновенных сообщений. К дополнительной функции можно отнести визуальный контроль за работой пользователя, например, может быть реализована возможность делать скриншоты рабочего стола, фотографировать и снимать на видео то, что происходит перед компьютером пользователя на web-камеру, записывать аудиозвонки и разговоры при помощи встроенного микрофона.
При выборе DLP-решения важно определить, какие каналы передачи информации используются в компании для осуществления коммуникаций и какие виды информации необходимо контролировать. В зависимости от этого нужно выбрать решение и компоненты, которые смогут наиболее эффективно решать задачу по контролю утечек конфиденциальной информации. Также выбор решения зависит от того, планируется ли блокировать утечки либо только обнаруживать и расследовать.
Отдельной задачей становится выбор и настройка DLP-решения таким образом, чтобы учитывать нюансы существующей ИТ-инфраструктуры компании-заказчика и обеспечить корректную интеграцию.
Таким образом, современная DLP-система позволяет не только снизить риски бизнеса, связанные с утечкой конфиденциальной информации, но и повысить эффективность бизнес-процессов.
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