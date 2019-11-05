Екатеринбургский театр «Место» переехал в «Манхэттен»

Театр «Место» переехал в центр современной хореографии, расположенный в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге. Открытие площадки запланировано на 19 ноября, когда будет показан спектакль «Путеводитель по аду».

В июле театр занял подвал краеведческого музея на Ленина 69/10 в Городке чекистов. Как сообщила “Ъ-Урал” создатель театра «Место» Ольга Комлева, площадку в начале сентября затопило, сейчас там идет ремонт. «В центре современной хореографии открылся зал перфомансных спектаклей. Зная нашу ситуацию, нам решили помочь»,— рассказала Ольга Комлева.

Театр «Место» открылся осенью 2018 года. Ольга Комлева характеризует его, как городское пространство, открытое для смелых высказываний молодых авторов и экспериментов с новыми формами театрального языка.

После того, как театр «Место» занял подвал в Городке чекистов, разразился скандал. Николай Коляда вспомнил, как 13 лет назад с этой площадки выгнали его Коляда-театр, и запретил выступать на ней своим актерам. Ольга Комлева предлагала вернуться к дружеским отношениям, но он отказался.

Евгений Минин