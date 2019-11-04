Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за Евросоюзом продлили до 15 марта 2020 года санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, говорится в сообщении Совета ЕС. Аналогичное решение Евросоюза вступило в силу 12 сентября.

Европейские активы находящихся в списке людей и компаний заморожены. Также им ограничен въезд в страны ЕС. Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении ограничительных мер по итогам саммита в Брюсселе, прошедшего 20 июня.

«Страны-кандидаты Черногория и Албани, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к решению ЕС. Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС. Европейский союз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их»,— говорится в сообщении.

Напомним, ЕС ввел санкции в отношении граждан и юридических лиц РФ в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Затем действие санкций неоднократно продлевалось.