Кабель о рангах

Любопытно наблюдать за тем, как бренды с вековой историей приспосабливаются к реалиям современного мира, стараясь не изменять себе. Но еще интереснее стать свидетелями запусков коллекций, навеянных этой самой постоянно меняющейся современностью. Такова линия Jack de Boucheron знаменитого французского бренда, к слову, старейшего обитателя парижской пляс-Вандом.

В 2018 году дом Boucheron отметил 160-летие. В июле событие отпраздновали запуском коллекции высокого ювелирного искусства Nature Triomphante и неожиданных колец Eternal Flowers, созданных из лепестков настоящих цветов, в конце года — открытием после многолетней реконструкции бутика на Вандомской площади. Судя по масштабной коллекции высокого ювелирного искусства, представленной в июле, параллельно с Nature Triomphante,— Paris, Vu du 26, юбилей лишь задал темп дальнейшего стремительного развития бренда. Среди украшений Paris, Vu du 26 — колье, напоминающие дизайном парижскую брусчатку, браслеты с мотивами а-ля барельефы Оперы Гарнье, кольца со стилизованной перспективой лестницы нового бутика — был и набор из 26 брошей Jack, напомнивших об украшениях из регулярной линии Jack de Boucheron, появившихся чуть ранее, в начале 2019-го, и открывающих новую главу в истории дома.

Главный мотив линии — драгоценная версия аудиокабеля, который соединяет музыкальный носитель с колонкой и в просторечии именуется джеком. Коллекция представляет 12 вариаций одного предмета — золотого шнура, застегивающегося с помощью крепления-джека, в белом и желтом золоте, с бриллиантами и без. В зависимости от длины это будет браслет (в один оборот вокруг запястья), колье или украшения для головы (в три условных оборота вокруг запястья), сотуар или пояс (шесть условных оборотов вокруг запястья).

Линия Jack de Boucheron создана, чтобы стать таким же почетным и узнаваемым символом дома, как нынешние бестселлеры марки, кольцо Quatre или сотуар Serpent Boheme. По мнению генерального директора компании Элен Пули-Дюкен, украшения Jack de Boucheron — абсолютное воплощение сути бренда, его ДНК: стилем исполнения они напоминают геометрические узоры коллекции Quatre, а то, что их можно носить несколькими способами, отражает стилистику современности. Застежка-джек выполнена таким образом, что может служить соединением между несколькими украшениями, позволяя хозяйке составлять все новые комбинации.

И тут у Boucheron есть много предложений. В том числе и украшения категории, что называется, на каждый день, не для инвестиций, а для повседневного удовольствия и создания собственного стиля — те же Serpent Boheme и Quatre, которые из года в год пополняются новыми вещами. Их, как и Jack de Boucheron, можно купить в интернет-магазине — серийное производство тоже имеет свои плюсы. И даже если традиционно инвестиционными украшениями принято считать те, что содержат крупные драгоценные камни и относятся к категории high jewellery, любое изделие из драгоценных материалов имеет некоторую инвестиционную ценность. И вклад этот — в собственное хорошее настроение: радость от вещей «на каждый день» тоже будет каждодневной. Да и новые впечатления не за горами: пополнение в коллекции ожидается уже в январе 2020 года.

Екатерина Зиборова