Движущие силы

Первым местом работы после окончания факультета истории искусства РГГУ для меня стала галерея «Риджина»: мне выпало общаться с именитыми коллекционерами и художниками. Однажды, спросив весьма уважаемого коллекционера, как он выбирает картины, я услышала: «Главное — выбирать то, что тебе действительно нравится». Но прошло совсем немного времени, и я поняла, насколько он был прав: только так можно создать что-то настоящее.

«Принципом коллекционера» руководствуются многие, если не все гранды мира искусства, в том числе ювелирного. От того, что нравится, отталкивались в Audemars Piguet, работая над новой коллекцией часов Code 11.59 (в российские бутики марки только что поступила специальная серия Code 11.59 by Audemars Piguet, созданная в партнерстве с Большим театром). На то, что нравится, ориентировались в Blancpain, задумывая уникальную серию часов Metiers d’Art с циферблатами, решенными в редких техниках сякудо и бинчотан (подробнее о них — в материале «Углем и мечом»). Сделав ставку на то, что нравится, в Cartier собрали одно-единственное (но какое! Смотрите наши «Индийские специи») колье в традиционной технике tutti frutti. «Нравится» определило выбор de Grisogono, когда марка приглашала к сотрудничеству ювелирного вундеркинда Эммануэля Тарпина. И ювелиры, настроившиеся завоевать наш быстро меняющийся мир, работают именно по этому незыблемому принципу. Доказательства? В «Нерациональном инвестировании».

Екатерина Зиборова, главный редактор