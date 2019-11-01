«Туристы могут даже провести ночь в своеобразных кошачьих обителях»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, чем интересны острова Тасиро, Сокотра и Северный Сентинельский остров.

Продолжаем сегодня о самых удивительных и загадочных островах планеты. Японский Тасиро также известный, как «Остров кошек». Сейчас здесь проживают около 100 человек и какое-то невероятное количество котов, которых невозможно даже сосчитать. Они появились в середине позапрошлого века, чтобы воевать с крысами, мешающими шелковому производству. Постепенно люди покидали Тасиро, а коты и кошки продолжали верно нести свою службу. До сих пор оставшиеся жители острова считают животных символом удачи, а туристы могут даже провести ночь в домиках, своеобразных кошачьих обителях.

Теперь Северный Сентинельский остров в Бенгальском заливе. Он является одним из Андаманских островов и официально находится под протекторатом Индии. Но местные аборигены об этом ничего не знают. Их количество трудно определить, так как они в штыки воспринимают любой контакт со стороны людей вне их практически первобытной цивилизации. Говорят, здесь и по сей день бывают жестокие расправы над случайными туристами. А слово «каннибализм» — вовсе не отголосок далекого прошлого. В данное время не представляется даже возможным определить точный статус этой территории.

И наконец, остров Сокотра. Он находится на северо-западе Индийского океана и принадлежит Республике Йемен. Долгое время он был изолирован от постороннего присутствия, и благодаря этому здесь сохранилось уникальное разнообразие растений и животных, часть которых невозможно встретить больше нигде на Земле. Продолжим как-нибудь еще о необычных островах планеты.