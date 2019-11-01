Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что представляют в рамках проекта Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров.

Галерея «Даев, 33» недавно открыла очередную выставку в рамках регионального проекта Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, немного по-старинному названного «Большое искусство — малым городам». Тем не менее обозначенная в слогане задача членами МКААД выполняется. Особенно часто выставки проводятся в городке Плес Ярославской области. Здесь сама природа помогает выставочной деятельности. Кроме того, есть Мемориальный музей Исаака Левитана и единственный в России Музей пейзажа. Так что, немудрено, что летом здесь была устроена выставка «Пейзаж и жанровая картина в творчестве передвижников» из частных собраний коллекционеров-членов МКААД. Теперь эта выставка переехала в Даев переулок. Основатель галереи Александр Киселев является одним из наиболее активных деятелей конфедерации.

Вот, что говорит Киселев о самых примечательных работах на выставке: «В галерее искусств “Даев, 33” до 16 ноября работает выставка “Передвижники”. Она приурочена к 150-летию образования Товарищества передвижных художественных выставок. Всего там представлено более 30 работ замечательных русских художников, в разное время участвовавших в работе Товарищества передвижников. Одна из самых замечательных работ на выставке — картина Поленова “Венеция”. Эта большая натурная работа написана под впечатлением путешествия в 1897 году. Кроме Василия Дмитриевича Поленова, у нас представлены работы Репина, Дубовского, Виноградова».

Нынешний год, кстати, необыкновенно обилен на юбилеи художников-передвижников: 185 лет исполняется Перову, Мясоедову и Якоби, 175 — Репину, Поленову, Волкову, 160 — Дубовскому, 150 — Виноградову, А.Маковскому, Малявину, 145 — Петровичеву. Вот бы устроить грандиозную общую выставку этих юбиляров- членов Товарищества передвижных художественных выставок. Кстати, групповых экспозиций передвижников давно у нас не проводилось, все радуем зрителей персональными блокбастерами или же выставками авангарда. Примета времени?