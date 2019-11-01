МИД РФ: «Буревестник», «Кинжал» и «Посейдон» не попадают под Договор о СНВ

Гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Буревестник», а также подводный беспилотник с ядерной силовой установкой «Посейдон» не попадают под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев. Однако Россия готова обсуждать соглашения по этим вооружениям, добавил он.

О новейших видах стратегического вооружения президент России Владимир Путин рассказал в февральском послании Федеральному собранию. Среди разработок — гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевой лазер «Пересвет» и подводный беспилотник с ядерной силовой установкой «Посейдон».

«"Посейдон", "Кинжал" и "Буревестник". Они к сфере договора СНВ никакого отношения не имеют... Если такого рода системы ограничивать, то да, это потребует выработки каких-то новых договоренностей. Американцы поднимают эти вопросы, мы доводим до них позицию, которую я сейчас изложил: что к ДСНВ это отношения не имеет, но мы готовы обсуждать эту тематику в рамках стратегического диалога»,— сказал господин Леонтьев журналистам в клубе «Валдай», отвечая на вопрос о вооружениях, которые потребуют выработки нового соглашения (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что договор ограничивает только межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики, а «то, что не подпадает под эти категории, туда войти не может». При этом разрабатываемые системы «Сармат» и «Авангард» под действие договора попадают и могут быть в него включены.

Вместе с тем, перспективы продления Договора о СНВ до сих пор не ясны, отмечает господин Леонтьев. «Уже очевидно, что за оставшееся время — договор истекает 5 февраля 2021 года — мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену»,— добавил он.

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году. Россия и США до 2018 года должны были сократить свои ядерные арсеналы. Россия предлагает продлить действие документа на пять лет, в США пока не дали ответа на инициативу. По мнению президента России Владимира Путина, если действие СНВ-3 не продлят, то не будет ограничений для гонки вооружений. За продление договора выступает ООН.

Подробности — в интервью “Ъ” заместителя генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.