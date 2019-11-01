В областном управлении МВД ликвидировали отдел по борьбе с карманниками

По информации “Ъ-Приволжье”, в рамках внутренней реорганизации ГУ МВД РФ по Нижегородской области в структуре уголовного розыска расформирован 13-й отдел (по раскрытию карманных краж). Спецотдел по борьбе с карманниками был создан в Горьковском УВД еще в 1970 году: в советские времена в криминальном мире существовала даже своего рода «горьковская школа» карманников. Поскольку карманных воров необходимо ловить в момент совершения ими кражи, оперуполномоченные этого отдела задерживали жуликов с поличным, работая в людных местах с толкучкой: маршрутках, рынках, торговых центрах.

Официально в полиции комментариев не дают, ссылаясь на закрытую служебную информацию о штатной численности подразделений. По некоторым данным, в 13-м отделе уголовного розыска работало около пятнадцати сотрудников, их перевели в другие отделы. Один из собеседников предположил, что отдел расформирован из-за низкой эффективности работы и сравнительно небольшого количества выявляемых преступлений. Вал карманных краж схлынул, а раскрывать преступления помогают системы видеонаблюдения, устанавливаемые в общественных местах и автобусах.

Полковник МВД в отставке Сергей Малинин считает ошибочным решение о сокращении спецотдела. «Неужели в Нижнем Новгороде всех карманных воров переловили? Чтобы подготовить квалифицированного сотрудника для поимки карманника, нужно не меньше трех лет. Опера в этом подразделении всегда были лучшими в наружном наблюдении, слежке, умении не выделяться, психологической подготовке. Они как своего рода охотники. Кроме того, там же было отделение по борьбе со сбытом краденого. Молодежь сейчас активно ворует брендовую одежду в торговых центрах, срезая магнитные метки и затем сдавая похищенное скупщикам. Цыгане и наркоманы, практикующие уличные кражи, ворующие у людей мобильники, тоже вроде никуда не исчезли»,– отметил ветеран угрозыска.

Иван Сергеев