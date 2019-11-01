ЦБ аннулировал лицензию у «дочки» Danske Bank

Центробанк аннулировал лицензию кредитной организации АО «Данске банк» (российская «дочка» Danske Bank, зарегистрирована в Санкт-Петербурге), говорится в сообщении Банка России. По величине активов банк занимал 240-е место в банковской системе России. Лицензия аннулирована по ходатайству самого банка, из-за решения акционера о ликвидации.

В феврале 2019 года Danske Bank объявил о прекращении своей деятельности в России и странах Балтии. Напомним, что в отношении банка проводится уголовное расследование по факту возможного отмывания через эстонское отделение более $8 млрд. На фоне этих событий власти Дании объявили о намерении в ближайшее время ужесточить законы по борьбе с отмыванием денег.

Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».