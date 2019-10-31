Верховная рада Украины приняла закон о наказании за незаконное обогащение

Верховная рада Украины приняла в окончательном втором чтении подготовленный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о криминализации незаконного обогащения чиновников, сообщается на сайте украинского парламента. За проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Закон устанавливает уголовную ответственность для чиновников, если стоимость активов в их собственности превышает на 6,5 млн гривен (более $262 тыс.) их легальные доходы. За нарушение этой нормы устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как отмечает Reuters, криминализация незаконного обогащения является важным обязательством Киева перед Международным валютным фондом (МВФ) и другими западными партнерами. Украинские власти рассчитывают до конца года договориться с МВФ о новой программе поддержки на сумму $5–6 млрд.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение на Украине была введена в 2015 году. В феврале 2019-го Конституционный суд Украины постановил, что эта норма является неконституционной, поскольку нарушает принципы презумпции невиновности и верховенства права.