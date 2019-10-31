Общественную палату Нижнего Новгорода возглавил профессор Геннадий Рябов Он считает, что палата должна быть связующим звеном между властью и жителями города.

Общественную палату Нижнего Новгорода второго созыва возглавил почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор Геннадий Рябов.

Он много лет работал ректором Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова, в настоящее время является президентом Национального университета «Высшая школа экономики - Нижний Новгород».

Геннадий Рябов сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что Общественная палата должна стать ни в коем случае не политическим, а экспертным сообществом, центром мониторинга общественных проблем и содействовать повышению активности горожан в обсуждении самых насущных, актуальных вопросов, которые волнуют жителей города. По его убеждению, Общественная палата должна быть связующим звеном между властью и жителями города.

Напомним, что десять членов второго созыва палаты назначил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, еще десятерых – городская Дума, после чего двадцать назначенных членов палаты рейтинговым голосованием выбрали еще десятерых коллег из списка, в который входили 45 кандидатов.